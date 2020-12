Bons plans iOS : Baldurs Gate II: EE, Calcvier, GALAXIA 4

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Baldurs Gate II: EE, Calcvier, GALAXIA 4. L'occasion d'économiser 33,8€ !



Applications gratuites iOS :

Sleep Sounds (App, iPhone / iPad, v1.8.1, 22 Mo, iOS 13.1, Dmitriy Pushkarev) passe de 1,09 € à gratuit.

Vous avez du mal à vous endormir les soirs ? Et si l'absence de bruit jouait sur votre sommeil ? Il a été prouvé scientifiquement que des bruits du quotidien au moment de dormir pouvaient aider à trouver le sommeil.



C'est ce que propose l'application Sleep Sounds, qui simule des bruits comme le vent, la pluie, les vagues ou encore le tonnerre.



Les + : Ça fonctionne pour moi, pourquoi pas vous ?

Variété des sons





Calcvier (App, iPhone / iPad, v1.3.4, 5 Mo, iOS 11.0, Sergei Shpygar) passe de 2,29 € à gratuit. Le pavé numérique Calcvier transforme votre clavier en calculatrice ! Ajoutez une calculatrice pour effectuer des calculs rapides n'importe où.



Pas besoin de basculer entre les applications ou d'utiliser un widget...



Pratique





Tunable (App, iPhone / iPad, v3.2.3, 32 Mo, iOS 13.0, AffinityBlue) passe de 3,49 € à gratuit. Une superbe appli proposant un accordeur, un métronome, et un enregistreur.



L'application vous aidera à tenir une note, à être dans le tempo, à réaliser de meilleurs accords et permet évidemment d'enregistrer. On peut également diffuser sur AirPlay. Que vous soyez PRO ou non, c'est un must-have.



Une jolie interface

Une extension iMessage pour partager sa passion





Jeux gratuits iOS :

The Busy Lumberjack (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.2.0, 11 Mo, iOS 12.0, Yixiang Lu) passe de 1,09 € à gratuit. Ceci est un jeu de puzzle amusant et engageant. Le but de chaque niveau est d'aider le bûcheron à abattre tous les arbres et à regagner son chez lui.



Il y a 70 niveaux amusants. Certains d'entre eux sont simples mais délicats; certains sont très difficiles et demandent beaucoup de préparation...



Le concept

Pour les petits et grands





Highwind (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.07, 92 Mo, iOS 8.0, Selva Interactive) passe de 2,29 € à gratuit.

Dans Highwind, vous contrôlez un avion en papier à l’aide de deux boutons seulement. Vous devez détruire les avions ennemis et protéger les vôtres. En appuyant sur le côté droit de l'écran, vous tirerez des balles et en maintenant le côté gauche, vous activerez le bouclier. Le bouclier bloque et renvoie les balles à vos ennemis.



Combattez différents avions ennemis et obstacles, chacun avec un comportement différent. Voyagez dans différentes dimensions et évitez les obstacles sur le chemin.



Addictif

Simple, mais efficace





GALAXIA 4 (Jeu, Action, iPhone, v4.7, 36 Mo, iOS 11.0, Virtual GS) passe de 1,09 € à gratuit.

GALAXIA : quand Space Invaders rencontre le jeu Galaxian ! Un jeu d'arcade au top sur Apple Watch !



Après avoir vaincu avec succès les extraterrestres sur la lune, vous allez maintenant affronter les flottes dans l'espace !



Si vous souhaitez prendre du bon temps avec votre montre connectée





Promotions iOS :

The Room: Old Sins (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 1 Go, iOS 10.0, Fireproof Studios Limited) passe de 5,49 € à 2,29 €. Entrez dans The Room: Old Sins et laissez-vous transporter dans un lieu mêlant exploration tactile et énigmes, au sein d'une histoire captivante.



La disparition soudaine d'un ingénieur ambitieux et de sa femme issue de la haute société a suscité la poursuite d'un précieux artefact. Cette chasse a mené au grenier de leur maison et à la découverte d'une vieille maison de poupée quelque peu étrange...



The Room 4 vous propose d'enquêter dans une maison de poupée, avec un réalisme incroyable et des énigmes fabuleuses.





Evoland 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.5.0, 493 Mo, iOS 10.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 2,29 €.

À quoi ressemblaient les jeux vidéo de votre enfance ?



Embarquez à bord d'une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l'histoire du jeu vidéo à coup d'innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine.



Des RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l'alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine.

Télécharger Evoland 2 à 2,29 €





Sketch Club (App, iPhone / iPad, v2.10.4, 30 Mo, iOS 11.0, blackpawn.com) passe de 3,49 € à 1,09 €. Sketch Club est une application extrêmement polyvalente pour le dessin, la peinture, la typographie et même la correction et la manipulation de photos, qui permet aux débutants comme aux pros de porter leur art au niveau supérieur.



En plus de fournir des outils fantastiques pour la création, la communauté intégrée vous motive et vous inspire pour continuer à améliorer et à essayer de nouvelles choses. Participez aux défis quotidiens, aux compétitions hebdomadaires, aux événements de groupe mensuels, aux récompenses annuelles et à d'autres événements spéciaux! Suivez des tutoriels et des cours pour apprendre de nouvelles techniques et améliorer continuellement votre art numérique.



Les outils

La communauté présente