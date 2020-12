Caviar commercialise des AirPods Max "Pure Gold" à 108 000$

Hier à 19:02 (Màj hier à 19:02)

Guillaume Gabriel

8

Quelques jours en arrière, Apple a mis à jour son Apple Store pour proposer un produit plutôt attendu par les nombreux aficionados de la firme : les AirPods Max. Exit les écouteurs, place au casque sans fil, avec un design, des fonctionnalités et une qualité dignes des plus grands. Seul bémol, son prix...



Effectivement, pour s'offrir le dernier bijou de la Pomme, il faut tout de même débourser 629€, ce que peu de monde peut se permettre. Pourtant, Caviar fait encore plus fort en commercialisant une version Pure Gold au petit prix de 108 000$...

Caviar revisite les AirPods Max dans une version Pure Gold

La société russe Caviar, connue pour la fabrication de versions de luxe de gadgets technologiques populaires, vient une nouvelle fois de faire des siennes. En effet, la firme profite de la récente sortie du casque audio d'Apple pour commercialiser une version Pure Gold des AirPods Max.



Prévue en 2021, cette alternative proposera donc de l'or pur avec un descriptif tapageur : l'or sur le casque «semble élégant, mettant l'accent sur le statut des propriétaires et leur goût impeccable», pour les personnes qui «veulent toujours être au top». Valeur de la marchandise ? 108 000$...



Une véritable folie !