L'iPhone 12 mini est 100€ moins cher avec ce forfait sans engagement

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

2

En général, avec RED by SFR on a l'habitude de voir de belles promotions sur les forfaits mobiles, cependant l'offre low cost de SFR propose aussi des réductions sur les smartphones. Justement... Il y en a une qui a attiré notre attention puisqu'elle concerne l'iPhone 12 mini qui est fraichement sorti.

130€ de réduction sur l'iPhone 12 mini

Ce n'est pas parce que Noël est passé qu'il faut arrêter les opérations de promotions ! RED by SFR propose en ce moment une réduction de 100€ sur le prix de l'iPhone 12 mini en capacité de stockage 64 Go, 128 Go et 256 Go.

La promotion n'est pas spectaculaire, mais elle vous permettra d'obtenir l'iPhone 12 mini à 679€ au lieu de 809€. Bien évidemment, pour obtenir le nouveau smartphone d'Apple avec RED by SFR, il vous faudra souscrire un abonnement qui est... sans engagement !



Petite déception, si le smartphone est compatible 5G, le forfait ne le sera pas puisque SFR ne propose pas encore d'offre low cost qui peuvent se connecter aux antennes 5G. On imagine tout de même que cela devrait arriver sous peu puisque la mention "5G" apparaît sur le site, mais n'est pas encore accessible.

L'iPhone 12 mini répond aux attentes des clients qui cherchent un petit écran, le smartphone possède un écran Super Retina XDR de 5,4" avec une résolution de 2 340 x 1080 pixels à 476 ppp.

Au niveau des composants internes, on retrouve la puce A14 Bionic (la toute dernière génération d'Apple) avec le Neural Engine qui dépasse les processeurs des PC avec Intel Core i9.

L'iPhone 12 mini c'est aussi un double appareil photo de 12 mégapixels avec ultra grand-angle et grand-angle, l'enregistrement des vidéos HDR Dolby Vision jusqu'à 30 images par seconde, le Face ID et la compatibilité 5G.

Si vous hésitez toujours, faites un petit tour sur notre test !