iPhone 13 Pro 2021 : une nouvelle rumeur pour les écrans 120 Hz

Il y a 2 heures

Guillaume Gabriel

Alors que la plupart des clients d'Apple commencent seulement à profiter de la nouvelle gamme d'iPhone 12 récemment commercialisé, voilà que l'on parle à nouveau des smartphones à venir. En effet, les versions 2021 devraient avoir le droit à de belles nouveautés, dont notamment au niveau de l'écran, qui pourrait afficher du 120 Hz.



Une nouvelle rumeur vient d'arriver et va dans le même sens que les autres bruits de couloir qui nous sont parvenus jusqu'à présent.

Les iPhone 13 Pro 2021 devraient embarquer des écrans 120 Hz

Cette nouvelle rumeur, qui appuie donc les précédentes, provient des chaînes de production coréennes qui affirment que la prochaine génération d'iPhone aura le droit à un passage au 120 Hz. Pour aller plus loin, on sait que ce sont les versions Pro de l'iPhone 12 qui bénéficieront de cette belle nouveauté, grâce à la présence d'un écran OLED et ProMotion.



Selon le site coréen ETNews, l'iPhone 13 mini aura droit à du 5,4" avec un taux de rafraichissement de 60 Hz tandis que l'iPhone 12 aura les mêmes caractères, mais en 6,1". L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max seront les seuls à avoir le droit au 120 Hz, comme sur les iPad Pro récents.



Réponse à l'automne 2021 !



