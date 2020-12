Samsung aurait réussi à cacher le capteur selfie sous l’écran

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Ces dernières années, les avancées autour des smartphones sont impressionnantes, d'autant plus pour les écrans qui deviennent de plus en plus grands et prennent un maximum d'espace sur le châssis de l'appareil. Néanmoins, la plupart des constructeurs se battent contre une chose : l'appareil photo avant qui demande une place particulière et qui fait perdre en pourcentage d'utilisation.



Quand la plupart des smartphones font appel à un poinçon, Apple met en place sa fameuse encoche... Seulement, il semblerait que Samsung ait mis au point une technique pour cacher le capteur selfie sous l’écran.

Samsung publie un brevet pour cacher le capteur selfie

Selon un brevet récemment publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Samsung aurait trouvé un moyen de cacher le capteur selfie sous l’écran. La solution ? Comme on peut le voir sur l'image ci-dessus, le constructeur ferait appel à un “appareil électronique comprenant un sous-écran”.



Ainsi, le schéma montre un téléphone avec un écran borderless, sans poinçon, grâce à un assemblage de deux écrans distincts. Pour entrer dans le détail, on incorpore un écran de taille réduite sous l'écran tactile AMOLED, capable de glisser devant la caméra frontale lorsque celui-ci n'est pas utilisé. On parle d'un d'une “caméra pop-up interne”.



Reste à voir si Samsung mettre réellement ce procédé en place dans ses prochains téléphones.



Source