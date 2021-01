Bons plans iOS : The House of da Vinci, Moto Patrol Ride, Scelta

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment The House of da Vinci, Moto Patrol Ride, Scelta. L'occasion d'économiser 39,8€ !



Applications gratuites iOS :

Pro Keyboard (App, iPad, v3.24, 95 Mo, iOS 10.0, Raul Monterroso Cabello) passe de 9,99 € à gratuit. Bienvenue sur le meilleur clavier pour les utilisateurs professionnels d'iPad et d'iPhone, avec des gestes pour une saisie plus rapide, une clavier PC, mathématique et de nombreuses autres fonctionnalités professionnelles.

Les + : Les gestes pour être plus rapide

Les combinaisons de doigts pour les raccourcis Télécharger l'app gratuite Pro Keyboard

Change (App, iPhone, v1.2.9, 42 Mo, iOS 8.0, Sigalit Amsalem) passe de 1,09 € à gratuit.

Le changement ajoute un peu de style à une catégorie d'applications normalement fade. Vous pouvez choisir les monnaies que vous convertissez et inversez quand bon vous semble. Pour renseigner le montant, utilisez le champ libre.



L'appli comprend un total de 85 devises.



Les + : pour les voyageurs et businessmen

joli design Télécharger l'app gratuite Change





Videocraft (App, iPhone / iPad, v6.0.0, 29 Mo, iOS 11.0, Gamelarious) passe de 3,49 € à gratuit.

Une application de retouche vidéo vous permettant de combiner des clips vidéos et photos avec des chansons, effets sonores, enregistrements audio, images, et du texte.



Les + : Un éditeur vidéo complet Télécharger l'app gratuite Videocraft





Scelta (App, iPhone / iPad, v1.9.5, 91 Mo, iOS 10.0, Joe Waldow) passe de 4,49 € à gratuit. Commencez l'année avec de belles résolutions : peut-être que vous avez dans l'idée de perdre du poids ?



L'application Scelta vous propose un suivi journalier de votre puis pour vous aider à suivre vos objectifs...



ATTENTION, C'EST L'ACHAT INTÉGRÉ QUI EST GRATUIT (VÉRIFIEZ AVANT DE PASSER À L'ACHAT).



Les + : Une belle application de suivi Télécharger l'app gratuite Scelta





Jeux gratuits iOS :

BubbleBeard The Pirate (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.11, 175 Mo, iOS 10.0, Michael Hein) passe de 2,29 € à gratuit. C’est l’heure de jeu des pirates pour les boucaniers ! Naviguez sur les mers savonneuses, faites couler des bateaux et amassez pleins de butins !



Des commandes simples, des énigmes amusantes, de nombreux méchants et des boulets de canon illimités à tirer à votre guise. N'oubliez pas de frapper le méchant capitaine Crabby caché dans chaque niveau!



Les + : Un jeu pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit BubbleBeard The Pirate





Moto Patrol Ride (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.1, 147 Mo, iOS 8.0, Arcade Studios) passe de 2,29 € à gratuit. Moto Patrol Ride est un incroyable jeu de course rempli d'action qui vous permettra d'explorer la ville et faire face à divers véhicules ennemis. Vous devez détruire toute voiture ou moto en utilisant une fusée ou avec votre main.



Les + : De l'arcade bien fun Télécharger le jeu gratuit Moto Patrol Ride





Block vs Block II (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v7.00, 71 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 2,29 € à gratuit.

Block vs Block II est un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique grâce au WiFi).



Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique Télécharger le jeu gratuit Block vs Block II





Promotions iOS :

Solitairica (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v1.1.14, 173 Mo, iOS 10.0, Righteous Hammer Games Inc.) passe de 4,49 € à 2,29 €.

Un mix brillant entre rogue-like RPG des années 90 et jeu de cartes de type Solitaire. Ce n'est pas un énième titre de solitaire ennuyeux, ici il y a une vraie progression, un vrai défi permanent. Evidemment, le but est de débloquer des nouveaux decks et d'améliorer ses cartes.



On apprécie l'ambiance "dark" et les possibilités nombreuses de Solitairica.



Les + : Belle réalisation

Original Télécharger Solitairica à 2,29 €





ELOH (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.1.1, 209 Mo, iOS 8.0, Broken Rules) passe de 3,49 € à 1,09 €. Un jeu de casse-tête relaxant pour vous aider à trouver votre groove.

Dans ce nouveau jeu d'énigme musical, développé par les créateurs d'Old Man's Journey (Apple Design Award), ressentez le rythme pour trouver la solution.



Détendez-vous, ouvrez les oreilles et laissez le groove vous guider à travers 85 niveaux.

Pas de comptes à rebours, de pubs ou de contenus payants.

Seulement des commandes de mouvements agréables conçues pour les appareils tactiles, une courbe d'apprentissage progressive et une ambiance sans pression. Télécharger ELOH à 1,09 €





Circulous (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.5, 681 Mo, iOS 13.0, Chain Reaction Games LLC) passe de 5,49 € à 3,49 €. Circulous est un jeu de puzzle narratif mystérieux. Dans ce jeu à la première personne, vous incarnez le personnage d'Amanda Trouser. Vous venez de quitter votre travail. Après avoir emballé vos affaires, vous vous demandez ce que vous allez faire du reste de votre vie.



Comment allez-vous payer votre appartement? En rentrant chez vous en métro, vous voyez une annonce pour une offre d'emploi chez Circulous… c'est presque comme si l'annonce avait été placée juste pour vous! Vous postulez et vous vous retrouvez embauché!



Le début de l'histoire est enclenché, bien que le travail chez Circulous soit excitant, vous commencez à y percevoir de l'espionnage industriel, des conspirations et vous allez devoir faire face à des dilemmes qui vous feront enquêter sur votre nouvel employeur.



Télécharger Circulous à 3,49 €