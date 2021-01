Appareils Apple et iCloud : que faire si un proche décède ?

Il y a 55 min (Màj il y a 55 min)

Guillaume Gabriel

Ce n'est pas l'article le plus joyeux pour commencer cette nouvelle année 2021, mais il faut tout de même y passer : que faire des appareils iOS et d'iCloud en cas de décès d'un proche ? C'est une question qui revient de temps à autre dans les forums officiels de la Pomme et qui mérite un petit aparté dans le triste cas où ça devrait arriver.



Dans les derniers mois, on a souvent entendu qu'Apple exerçait un bras de fer avec les différents services du gouvernement américain pour ne pas donner l'accès aux données présentes dans les appareils d'un criminel ou d'un terroriste.

iCloud : que faire en cas de mort d'un proche ?

Perdre un être cher est une étape difficile, et cette histoire peut devenir encore plus complexe en cas de tentatives de récupération de données provenant d'un appareil électronique. La "belle" nouvelle, c'est qu'Apple semble juridiquement obligé de fournir les données iCloud, films, applications, etc.



Seul bémol, c'est qu'aucun outil ou fonctionnalité n'est disponible pour rendre la tâche simple, bien que quelques solutions existent, notamment de notre vivant.

Chaque jour, des gens du monde entier enregistrent des documents importants, des souvenirs et plus encore sur leurs appareils Apple et dans iCloud. Chez Apple, nous considérons la confidentialité comme un droit humain fondamental, et les clients attendent de nous que nous les aidions à garder leurs informations confidentielles et sécurisées à tout moment. Dans le cas malheureux du décès d'un client, Apple ne sera pas en mesure de savoir s'il voudraient que leurs informations soient partagées avec n'importe qui ou avec qui ils pourraient vouloir les partager.

Lorsque l'un de vos proches décède, vous avez notamment la possibilité de contacter l'assistance Apple avec un certificat de décès, permettant de supprimer le compte Apple ID et les données qui y sont rattachées.



Mais, pour aller plus loin, vous pouvez également vous munir d'un document confirmant que vous êtes "l'héritier légitime des informations personnelles du proche".

Une fois l'ordonnance du tribunal reçue, nous vous aiderons autant que possible à donner accès aux informations personnelles ou aux appareils que vous demandez.

Attention tout de même, Apple note que si un mot de passe protège l'appareil de la personne décédée, il ne pourra pas le déverrouiller.