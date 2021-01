Bientôt 3 billions de capitalisation boursière pour Apple ? Un analyste y croit

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Ces dernières années, la capitalisation boursière d'Apple a littéralement explosé. La firme de Cupertino a été la première entreprise privée de l'histoire à atteindre le billiard de dollars le 2 août 2018. Et comme si ce n'était pas suffisant... Apple a été jusqu'au second billion de dollars le 19 août 2020. Si on se dit, Apple n'ira pas plus haut, on pourrait bien se tromper puisque selon l'analyste Gene Munster du cabinet Loup Ventures, Apple est en ce moment sur le bon chemin pour les 3 billions de dollars de capitalisation boursière !

Apple pourrait encore nous surprendre

Comme toutes les entreprises cotées en bourse, Apple a des hauts et des bas. Cependant, ces dernières années, la firme de Cupertino a été phénoménale par sa capitalisation boursière. En effet, sous l'ère Tim Cook, Apple réalise des performances hallucinantes en bourse, toujours grâce aux excellentes ventes d'iPhone, mais aussi grâce à la croissance des autres catégories comme celle des services ou encore des accessoires comme les AirPods.

D'après l'analyste Gene Munster de Loup Ventures, la capitalisation boursière d'Apple devrait continuer d'évoluer en 2021 et les années qui suivront. L'analyste pense que l'entreprise est capable d'atteindre 200 dollars par action ce qui déclencherait une capitalisation boursière de 3 billions de dollars.



Ce qui fait la force (en ce moment) chez Apple, ce sont les nouveaux iPhone 12. Les renouvellements sont nombreux et les passages d'Android vers iOS le sont tout autant !

Cela aura un impact positif sur les chiffres, mais cette accélération de la transformation numérique, je pense que c'est puissant ... Les gens qui travaillent de n'importe où vont s'armer dans les 12 à 24 prochains mois de Mac, d'iPad et souscrire à de nouveaux services.

L'année 2021 s'annonce radieuse si on en croit les récentes prédictions de l'analyste de Loup Ventures, selon lui, Apple restera devant de grandes entreprises comme Netflix ou encore Amazon. Tant qu'il y a le succès de l'iPhone, Apple ne risque pas grand-chose, en plus la firme arrive à se détacher progressivement de sa dépendance à son smartphone, pour être talentueuse sur d'autres marchés. On pense par exemple à celui des écouteurs sans fil, des tablettes ou encore des services de streaming !

Je pense que pour 2021, la performance reviendra d’Apple. Cela peut sembler sourd pour une entreprise de diriger FAANG* pendant trois années consécutives, mais je pense que cela se produira en fait. Je pense que cela a une piste à 200 $ [ par action].

En ce qui concerne l'Apple Car, l'analyste explique qu'une voiture électrique sortira un jour. Si Apple se lance sur le marché de l'automobile, une nouvelle opportunité se présentera en bourse.



*FAANG : Il s'agit d'un acronyme qui fait référence aux cinq plus grandes entreprises technologiques américaines. F= Facebook, A= Amazon, A= Apple, N= Netflix et G= Google. Oui... Microsoft est absent, on sait.