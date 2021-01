SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom arrive ce mois-ci sur iOS

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Que les fans de la célèbre éponge carrée se réjouissent, puisque cette dernière s'apprête à faire son retour sur nos mobiles. En effet, le studio THQ Nordic vient d'annoncer l'arrivée de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom (v1.0.0, 2,8 Go, iOS 13.0) sur iOS et Android.



Cette venue fait suite à l'arrivée du jeu sur les plates-formes PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC depuis le mois de juin 2020. Il s'agit là d'une version remasterisée du célèbre jeu sorti en 2003 sur PlayStation 2, Xbox ou encore Nintendo GameCube.



Voici la bande-annonce :

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom arrive sur l'App Store

Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge en 3D, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Sauter à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! Unir vos forces dans le nouveau mode multijoueur ? C'est parti !

Si vous ne connaissez pas le jeu SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, on parle d'un jeu d'aventure et de plateforme mettant en avant les différents personnages de la série : Bob l’Éponge, Patrick et Sandy.



Le jeu est une véritable réussite, qui avait rencontré un très beau succès à l'époque. Il est déjà possible de précommander le jeu à 8,99€. Sortie prévue le 21 janvier !



