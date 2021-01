App Store : Apple annonce un record pendant les vacances de Noël

Il y a 4 heures

Julien Russo

Chaque année qui passe, Apple engrange toujours plus de revenus grâce aux achats d'applications, mais aussi (et surtout) aux achats intégrés. Si la totalité de l'année 2020 a été bénéfique grâce aux confinements et couvre-feu un peu partout dans le monde, la fin d'année a placé la cerise sur le gâteau. La firme de Cupertino a annoncé aujourd'hui que l'App Store a battu un nouveau record avec... 1,8 milliard de dépenses sur la dernière semaine de 2020. Ce qui confirme les premières informations à ce sujet.

L'App Store, ce succès infatigable...

L'avantage de l'App Store sur les appareils Apple c'est que la boutique d'applications n'a aucune concurrence, résultat si vous voulez acheter une application iOS, macOS, iPadOS, tvOS ou watchOS, vous n'aurez pas d'autres choix que de passer par l'App Store ! Cette technique fonctionne à merveille puisque cela permet de concentrer toutes les dépenses des utilisateurs dans un seul et unique endroit.

Apple a communiqué quelques chiffres aujourd'hui concernant le succès rencontré pendant les fêtes de fin d'année, il est clairement impressionnant.

Sur la dernière semaine de décembre, Apple a réussi à générer un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars ce qui représente une moyenne de 257 millions de dollars par jour. Impressionnant.

La plus grosse journée a eu lieu le jour de l'An avec un record de 540 millions de dollars (tout App Store confondu).

Aujourd'hui plus que jamais, les clients du monde entier ont trouvé inspiration et valeur dans l'étendue et la qualité des services d'Apple, qui ont eu un impact sur leur vie de grandes et petites façons chaque jour", a déclaré Eddy Cue, vice-président principal des logiciels et services Internet d'Apple. « Nous sommes incroyablement optimistes quant à la direction que nous prenons, et nous croyons que les opportunités pour les développeurs et la communauté créative sont infinies, tout comme les avantages positifs et significatifs pour nos clients.

Une inspiration qui rapporte beaucoup d'argent à Apple, mais aussi aux nombreux développeurs qui obtiennent bien évidemment la majorité des gains. La firme de Cupertino a quant même rappelé que l'ensemble des développeurs ont récupéré 200 milliards de dollars depuis la création de l'App Store en 2008.

Une année 2020 record pour Apple Music

L'année dernière, il n'y a pas eu que l'App Store qui a signé des exploits, il y a aussi le service de streaming et grand concurrent de Spotify : Apple Music.

L'entreprise explique dans son communiqué officiel que plus de 90% des utilisateurs d'iOS 14 ont utilisé de nouvelles fonctionnalités comme les stations de radio personnalisées suivant vos préférences, le moteur de recherche d'Apple Music ou encore l'onglet "Écouter maintenant".

Apple a aussi constaté un engagement doublé pour la fonctionnalité des paroles en direct !

Apple Pay a bien marché en 2020, malgré le confinement

Si vous êtes un utilisateur d'Apple Pay, vous savez probablement que les achats via le paiement sans contact d'Apple ne se font pas qu'en boutique physique. Vous pouvez aussi payer vos commandes en ligne avec Apple Pay. La firme de Cupertino affirme que les paiements via son mode de paiement ont bien fonctionné en 2020, elle a observé une croissance des transactions en ligne. Sans donner de chiffre sur le taux d'adoption, il a été rappelé qu'Apple Pay est disponible chez 90% des commerçants américains, 85% des commerçants au Royaume-Uni et 99% en Australie !

En effet, il suffit juste que le magasin possède un terminal de paiement électronique sans contact et le paiement via Apple Pay devient possible.

Apple Books a été en forme

Le service en ligne de livres numériques d'Apple a bien fonctionné l'année dernière. Apple revendique 90 millions d'utilisateurs actifs tous les mois.

En 2020, Apple Books a également connu une forte croissance dans plusieurs genres, y compris des augmentations à deux chiffres des tarifs d'évasion comme Mysteries & Thrillers et Romance, ainsi que des hausses encore plus importantes des téléchargements pour enfants, Comics & Graphic Novels, et Cookbooks, Food & Wine. Les clients peuvent également profiter de la collection de 1 000 livres gratuits sur Apple Books, qui est actualisée deux fois par semaine. Toujours en 2020, Apple Books for Authors a été lancé, offrant des ressources utiles sur l'écriture, l'édition, la vente et la commercialisation de livres sur Apple Books, et renforçant encore la position d'Apple en tant que plate-forme la plus conviviale de l'industrie pour les auteurs indépendants et les grands éditeurs.

En ce qui concerne Apple Arcade, aucun chiffre n'a été communiqué pour se faire une idée de la popularité du service, mais Apple affirme qu'aujourd'hui 140 jeux mobiles sont disponibles !