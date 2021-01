iPhone 13 Pro : Apple utilisera la technologie Samsung LTPO pour les écrans 120 Hz

On le sait depuis plusieurs semaines, les modèles Pro de l'iPhone 13 embarqueront enfin un écran capable de proposer un affichage à 120 Hz, comme la plupart des concurrents de la Pomme. Une arrivée tardive, qui était très attendue de la part des clients d'Apple, dont on apprend aujourd'hui de nouvelles informations.



En effet, Samsung sera le fournisseur exclusif des futurs écrans OLED, en s'appuyant sur sa technologie LTPO, selon nos confrères de TheElec.

Apple ferait appel à Samsung pour les écrans 120 Hz

Samsung Display sera le fournisseur exclusif utilisé par Apple pour les panneaux à diodes électroluminescentes organiques (OLED) utilisés dans les deux modèles les plus élevés de son prochain iPhone, a appris TheElec.



Les deux modèles d'iPhone 13 utiliseront des panneaux OLED à transistors à couche mince (TFT) à oxyde polycristallin à basse température (LTPO) fabriqués par Samsung Display.

Voilà ce qu'on apprend dans ce nouveau rapport, confirmant un peu plus que seuls deux modèles sur quatre auront le droit aux nouveaux écrans 120 Hz. La totalité des smartphones de la Pomme devrait bénéficier de ce taux de rafraîchissement à partir de 2022.



Les modèles Apple Watch Series 5 et Series 6 utilisent déjà des écrans LTPO, permettant notamment une meilleure autonomie et l'écran always-on en n'affichant qu'une image par seconde quand la montre est inactive.



