Save Eddy Smile : retrouvez le sourire le 29 janvier sur App Store

En septembre dernier, le développeur de Sunpolis, Fineallday, a annoncé son nouveau projet appelé Save Eddy Smile. Après quelques semaines de tests bêtas, Save Eddy Smile est fin prêt à nous épater. Une fois de plus, il s'agit d'un titre étrange qui est un mélange impie de puzzle physique et de machinerie avec des tas d'autres trucs bizarres. Découvrez la nouvelle bande-annonce pour (tenter de) comprendre de quoi il en retourne :

Save Eddy Smile : un jeu bizarre mais fun à venir sur mobile

Save Eddy Smile est un jeu original et positif qui vous rendra plus intelligent. Voilà comment le développeur introduit son jeu.



Les amis d'Eddy ont été capturés par le malicieux Rory et seul quelqu’un d’aussi agile et brillant que vous peut les libérer. C'est un prétexte à 120 niveaux remplis d’action et qui ont été minutieusement conçus afin de vous faire réfléchir et de vous permettre de développer vos capacités.



Il s'agit d'une sorte de Bomberman / Tetris / Breakout qui propose 8 types de bombes à poser stratégiquement pour tout faire péter et libérer le chemin face aux blocs qui montent. Si cela ne suffit pas, pensez aux 60 aimants à débloquer et à améliorer.



L'autre bonne nouvelle du jour est que Save Eddy Smile a enfin une date de sortie, qui sera plus tard ce mois-ci, le 29 janvier. Si vous êtes propriétaire d'un appareil iOS, vous pouvez précommander Save Eddy Smile sur l'App Store dès maintenant. Cependant, si vous êtes propriétaire d'un appareil Android, c'est encore mieux puisque le jeu est disponible en accès anticipé dès maintenant sur le Google Play Store.

