Tile veut lancer des nouveaux trackers d'objets à bande ultra-large

L'application Tile, quant à elle, permettra aux utilisateurs de se lancer dans une vue de caméra compatible AR qui les aidera à les guider vers l'emplacement de l'élément à l'aide de superpositions, telles que des flèches directionnelles et une vue AR de l'emplacement de l'élément.

Alors que les rumeurs sur les AirTags d'Apple s'intensifient, avec un lancement prévu dans les prochaines semaines, voilà que Tile, son concurrent direct, fait parler de lui. Face aux préoccupations dont fait face la société avec une telle concurrence, ces derniers travailleraient sur une nouvelle version de son populaire tracker, mais à bande ultra-large au lieu du Bluetooth. Comme la puce U1 d'Apple. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères de TechCrunch, laissant savoir que le design du petit nouveau sera comme ses prédécesseurs : "une forme carrée, un bouton central et un dos plat pour supporter le montage à l'aide d'un adhésif".

Tile est une société qui s'est fait connaître grâce à ses petites tuiles s'agrippant à des objets du quotidien, permettant ainsi une localisation grâce à une application dédiée. Seulement, maintenant qu'ils savent désormais que la Pomme veut se lancer sur ce marché en commercialisant ses AirTags , ils tentent de sortir leur épingle du jeu. La firme a alors récemment présenté un nouveau plan de protection premium qui jusqu'à 1 000 $ pour rembourser les clients en échange d'un abonnement annuel de 100$. Mais, il semblerait que cette dernière souhaite aller encore plus loin et présenter de nouveaux trackers d'objets à bande ultra-large.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.