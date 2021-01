Intel annonce RealSense ID, son alternative à Face ID

Il y a 55 min

Medhi Naitmazi

Réagir

Intel a annoncé aujourd'hui une nouvelle solution appelée RealSense ID, une technologie qui combine des capteurs de profondeur avec une intelligence artificielle pour l'authentification faciale. Si la description ressemble à ce que fait Apple avec Face ID, c'est normal, c’est un concurrent.

Un vrai concurrent à Face ID ?

Tout comme Face ID, RealSense ID est basé sur deux objectifs de caméra et des capteurs spéciaux capables de déterminer la profondeur. Combiné à un réseau neuronal avancé, il peut détecter et distinguer le visage d'une personne, ce qui le rend utilisable comme méthode d'authentification pour les smartphones.



Selon Intel, le processus de configuration est simple et repose également sur une puce de sécurité qui stocke et crypte les données des utilisateurs, tout comme le fait Secure Enclave sur iPhone et iPad.

Avec un processus d'inscription facile et aucune configuration réseau requise, Intel RealSense ID apporte une solution naturelle très précise qui simplifie l'entrée sécurisée. D'un seul coup d'œil, les utilisateurs peuvent rapidement déverrouiller ce qui est important pour eux. Intel RealSense ID combine une profondeur active avec un réseau neuronal spécialisé, un système sur puce dédié et un élément sécurisé intégré pour crypter et traiter les données utilisateur rapidement et en toute sécurité.

La société affirme que RealSense ID peut être intégré aux verrous intelligents, au contrôle d'accès, aux systèmes de point de vente, aux guichets automatiques, aux kiosques et à de nombreux autres appareils comme les smartphones. Intel a construit sa technologie avec un système anti-spoofing qui fonctionne contre les tentatives de déverrouillage de l'appareil avec des images, des vidéos ou des masques. La probabilité que quelqu'un trompe le système de reconnaissance faciale d'Intel est de une sur un million - le même chiffre qu'Apple donne à propos de la précision de Face ID.



Depuis que Face ID a été introduit avec l'iPhone X en 2017, nous n'avons pas vu de beaucoup concurrents inclure une technologie aussi aboutie dans leurs produits - peut-être parce que les capteurs Face ID sont chers et nécessitent un espace interne considérable disponible (c'est pourquoi l'iPhone n'a toujours pas quitté son encoche). Bien que d’autres smartphones, tablettes et ordinateurs offrent la reconnaissance faciale, ils fonctionnent souvent en identifiant simplement le visage de l’utilisateur dans une image 2D.



Il sera intéressant de voir si le RealSense ID d'Intel apportera un système de reconnaissance faciale de niveau Face ID à d'autres appareils comme les concurrents sous Android. Pendant ce temps, des rumeurs suggèrent qu'Apple ajoutera Touch ID sur les futurs iPhone 13, car certains utilisateurs semblent préférer la méthode biométrique traditionnelle. Et c’est d’ailleurs une majorité en période de pandémie avec les masques sur le visage.