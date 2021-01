Une mise à jour majeure de Spotify sur CarPlay à venir

Spotify est disponible sur Apple CarPlay depuis maintenant pas mal de temps, cependant quand on compare la version CarPlay à la version iOS, il manque de nombreuses fonctionnalités. Le service de streaming a décidé de travailler autour de toutes ces possibilités absentes et test en ce moment une bêta qui va apporter un vent de fraicheur !

Le service de streaming numéro 1 sur le marché vient de lancer une bêta pour tous les possesseurs de CarPlay dans leur voiture. Spotify cherche à améliorer le confort lors de l'utilisation de l'application, mais aussi un gros changement de l'interface.

Pour cette nouvelle mise à jour (qui sera prochainement disponible en version publique), Spotify a inclus un système de file d'attente pour les musiques. Si cela parait logique, le service ne le proposait pas encore sur CarPlay.

L'interface est aussi simplifiée visuellement pour rapidement voir les prochaines musiques qui seront en cours de lecture. Vous pourrez aussi ajouter un morceau dans la file d'attente grâce à un bouton "Aller à la file d'attente".

L'utilisateur Twitter @Shaun_R qui fait partie du programme de bêta-testeur de Spotify explique que l'interface est nettement améliorée et que l'utilisation est bien plus agréable.

Spotify a aussi ajouté des onglets en haut de l'application, vous retrouverez 4 rubriques : Accueil, Joué récemment, Naviguer et Bibliothèque. Résultat, il sera facile de retrouver un morceau récemment joué, de chercher une musique ou un podcast dans Spotify ou encore de retrouver vos playlists enregistrées.



Dans l'onglet Accueil, vous allez retrouver des suggestions de Spotify, le service de streaming vous mettra en avant des podcasts d'actualités, des playlists que vous êtes susceptibles d'aimer ou encore les derniers albums disponibles.

Pour l'instant, il n'y a pas de date de disponibilité de la mise à jour, mais celle-ci devrait probablement arriver dans les prochaines semaines !

So the latest Spotify iOS Beta got a great big CarPlay UI update!! This is so much better and brings it in line with Apple Music. Can even see the queue of upcoming songs and tap the artist name on the Now Playing screen to go to that artist. Yay! (@MacRumors @9to5mac) pic.twitter.com/MAI7SWHDlv