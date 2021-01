Les relevés d'altitude de l'Apple Watch Series 6 et SE peuvent s'avérer erronées

Les nouvelles Apple Watch dévoilé il y a quelques mois ont conquis le public, si elles paraissent parfaites aux yeux de nombreux clients Apple, les deux dernières montres connectées du géant californien ont un petit défaut assez embêtant... Muni d'un composant qui s'appelle l'altimètre, la Series 6 et SE sont capables de donner des informations d'élévation 24h/24 en temps réel. Cependant, cette donnée serait complètement fausse d'après plusieurs utilisateurs allemands.

Un petit raté avec l'altimètre des dernières générations d'Apple Watch

L'altimètre est un instrument de mesure fantastique qui vous permet de prendre connaissance de la distance à laquelle vous êtes du sol. Si pour la majorité des consommateurs cela n'est pas d'une grande importance, l'altimètre peut s'avérer être un outil très utile dans certains métiers ou mêmes activités à l'extérieur.

Officiellement, l'altimètre de l'Apple Watch exploite les informations issues du GPS et des réseaux Wi-Fi aux environs pour vous communiquer l'information exacte de votre élévation.

Malheureusement, de nombreux utilisateurs ont constaté que l'altitude communiquée par l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Series 6 était complètement fausse ! En effet, celle-ci ajouterait à chaque fois 200 à 300 mètres en trop par rapport à la réalité.

Sur les forums d'Apple, on peut apercevoir ce genre de message :

Salut, Ma lecture de l'altitude est constamment erronée ou n'est estimée que par la montre. Si vous redémarrez l'iPhone (11pro) et la Watch 6, cela fonctionnera pendant quelques heures jusqu'à ce qu'une mesure incorrecte ou une estimation incorrecte se reproduise. Malheureusement, le découplage, etc., n'aide pas.

Pour l'instant, Apple n'a effectué aucune communication officielle concernant ce bug qui touche beaucoup de personnes dans le monde. Il est possible que la firme de Cupertino règle cela prochainement à travers une future mise à jour de watchOS.