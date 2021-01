Bons plans iOS : Swim Out, Interplanetary III, Personal Best Workouts

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Swim Out, Interplanetary III, Personal Best Workouts. L'occasion d'économiser 33,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Single Origin 2 - Coffee Timer (App, iPhone / iPad, v40.1, 136 Mo, iOS 10.0, Jon Samp) passe de 1,09 € à gratuit. Single Origin 2 sera votre compagnon de préparation de café. Sélectionnez une méthode d'infusion et la quantité de café que vous souhaitez préparer. Chaque méthode d'infusion est accompagnée de minuteries et de calculs appropriés pour vous assurer de bien faire les choses à chaque fois.



Ensuite, suivez simplement les instructions. Si vous le pouvez, enregistrez votre réglage de mouture et votre température, car cela permettra à Single Origin 2 de fournir de meilleures suggestions la prochaine fois. L'application comprend également la possibilité d'évaluer votre infusion, des unités de mesure réglables, une variété de paramètres de broyeur et de méthodes d'infusion au choix.



Les + : L'allié parfait pour les buveurs de café Télécharger l'app gratuite Single Origin 2 - Coffee Timer





PushFit Pro (App, iPhone / iPad, v2.6.0, 21 Mo, iOS 12.2, Marz Software) passe de 3,49 € à gratuit. PushFit Pro est un compteur et un tracker de pompes simple. PushFit Pro vous permet de vous entraîner à la maison, au gymnase ou n'importe où! Commencez votre entraînement en plaçant votre appareil sur le sol sous votre poitrine. Lorsque vous faites des pompes, le capteur de proximité de votre appareil compte et enregistre automatiquement vos répétitions de pompes. PushFit Pro vous permet de visualiser l'historique et les modèles d'entraînement avec des graphiques et des calendriers.



Le push-up est l'entraînement parfait. Il est simple, fonctionnel et peut être modifié pour n'importe quel niveau de forme physique. PushFit est parfait pour tous ceux qui essaient d'augmenter leur force ou leur endurance. PushFit Pro peut facilement être ajouté à n'importe quelle routine d'entraînement.



Les + : Pour se remettre en forme Télécharger l'app gratuite PushFit Pro





Personal Best Workouts (App, iPhone, v8.4, 4 Mo, iOS 14.0, Shaun Donnelly) passe de 5,49 € à gratuit. Personal Best exploite Apple Health pour transformer vos entraînements en informations précieuses. Il affiche parfaitement toutes les activités enregistrées et votre position dans les classements. Vous êtes également en mesure de plonger profondément dans les données et d'explorer des statistiques amusantes telles que le nombre total de calories brûlées en un an et votre premier entraînement.



Les entraînements peuvent être partagés sur les réseaux sociaux avec des images, des polices et des mises en page personnalisées. Ceux qui utilisent iOS 14 peuvent profiter pleinement des widgets de Personal Best, vous permettant de voir les entraînements les plus récents directement sur votre écran d'accueil.



Les + : Parfait pour booster vos entrainements Télécharger l'app gratuite Personal Best Workouts





Jeux gratuits iOS :

yourSudoku (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v4.00, 89 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit.

Sudoku (数 独), à l'origine appelé Number Place, est un casse-tête combinatoire basé sur la logique. Cette application propose plus de 10000 parties de sudoku...



Elle propose plus de 100 parties sudoku pour débutants, pour que vous puissiez apprendre à jouer au sudoku, mais a également 1000 des parties bien plus complexes...



Les + : Une valeur sûre

Excellent pour le cerveau Télécharger le jeu gratuit yourSudoku





Shadow Of Death (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.6.22, 513 Mo, iOS 10.0, Bravestars Technology JSC) passe de 1,09 € à gratuit. Commencez votre voyage avec quatre héros: Maximus, Mount, Quinn & Lunae. Choisissez votre héros préféré et vaincre les ténèbres.



L'histoire a commencé dans la Ville de Lumière - Terre d'Aurore, où a été bénie par les dieux. C'était la terre où le roi Luther a construit et a gouverné son royaume avec une main forte et un cœur gentil. Peu de temps après, l'association royale appelée Les yeux d'Oracle a été fondée pour préserver et développer les connaissances anciennes, y compris la magie, l'alchimie, l'astrologie, la médecine, etc. Grâce à cette connaissance, le roi Luther a créé un royaume puissant, ainsi qu'un des les plus belles périodes de l'histoire d'Aurora.



Les + : Les graphismes colorés Publicité

L'histoire Télécharger le jeu gratuit Shadow Of Death





Interplanetary III (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.5.1, 338 Mo, iOS 11.0, Wenda Li) passe de 1,09 € à gratuit.

Interplanetary III est un jeu de simulation de fusée 3D immersif qui vous permet de lancer, de piloter et de contrôler n’importe quelle fusée avec facilité.



Il comporte des fusées et des vaisseaux spatiaux renommés du monde entier. Différentes fusées ont des capacités différentes. Choisissez votre préféré et lancez-le dans l'espace!



Afin de fournir l'expérience la plus passionnante possible, nous avons éliminé les procédures inutiles et simplifié le lancement et le lancement d'une fusée tout en préservant le danger inhérent aux voyages dans l'espace. Le jeu propose également des destinations telles que la Lune, Mars et d’autres planètes. Vous pouvez donc atterrir votre vaisseau spatial où vous voulez!



Les + : Une belle simulation Télécharger le jeu gratuit Interplanetary III





Zero+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 3 Mo, iOS 7.0, SaturnBoy, LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous devez déplacer des blocs pour arriver à 0 ! Vous avez des cases positives, des négatives, à vous de faire les bons choix pour arriver au zéro parfait à la main. Sorte de 2048 revisité, Zero+ est très addictif. Par contre, on aurait aimé des graphismes plus travaillés.



Attention, si les premiers niveaux se composent seulement des 1 et 2, les choses deviennent folles assez rapidement quand de grands nombres et de nouveaux types de tuiles s'invitent.



Les + : Il n'y a pas que des chiffres, vous verrez :)

Un peu de math, ça fait du bien Télécharger le jeu gratuit Zero+





Promotions iOS :

Cosmic Express (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.6, 195 Mo, iOS 6.0, Draknek Limited) passe de 5,49 € à 2,29 €.

Cosmic Express est un jeu de réflexion sur la planification du trajet d'un train dans la colonie spatiale la plus dingue du monde !



Le jeu est mignon, plus dur qu'il n'y paraît, et garanti des heures de plaisir frustrant à travers des centaines de niveaux.



Les + : Beau et prenant

Le côté casse-tête Télécharger Cosmic Express à 2,29 €





Swim Out (Jeu, , iPhone / iPad, v1.4.2, 180 Mo, iOS 10.0, Lozange Lab) passe de 3,49 € à 1,09 €.

Découvrez Swim Out, un jeu de puzzle/stratégie au tour par tour à l’atmosphère relaxante et dépaysante.



Nagez dans le bleu étincelant de piscines limpides, le courant rafraîchissant de rivières, ou au gré du roulis de l’océan, mais à une condition : ne croisez jamais le chemin des autres nageurs si vous voulez rejoindre le rivage et vous prélasser dans votre chaise longue !

Télécharger Swim Out à 1,09 €