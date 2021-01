Rumeur : pas de grands changements sur la caméra de l'iPhone avant 2023

Derrière cette explication légèrement complexe, Kuo indique qu'il faut simplement retenir que les objectifs et donc l'appareil photo des futurs iPhone ne devraient pas connaître de mise à jour approfondies pour les deux années à venir. En revanche bien évidemment, comme Apple sait très bien le faire, il devrait y avoir certaines retouches afin de peaufiner au maximum la qualité de l'image qui est déjà l'une des meilleures du marchés si ce n'est même la meilleure en vidéo.

Nous prévoyons que Largan négociera l'ASP des objectifs intermédiaires haut de gamme «iPhone» d'environ 15 à 25% au cours du 1S21 afin d'augmenter son taux d'utilisation de la capacité. La proportion de commandes, le taux d'utilisation de la capacité et la marge bénéficiaire brute de Yujingguang [Genius Electronic Optical] seront directement affectés. L'impact de la guerre des prix commencera en janvier 2021, et les revenus de janvier de Yujingguang pourraient ne croître qu'en glissement annuel à un chiffre ou même diminuer.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo vient de publier une nouvelle note de recherche dans laquelle il parle des projets futurs en ce qui concerne l'appareil photo des prochains iPhone et à en croire ses dires, il ne devrait pas y avoir d'énormes bouleversements avant au minimum 2023.

Apple ne cesse d'améliorer les objectifs de l'appareil photo des iPhone et cela année après année. Mais, selon une dernière analyse, les deux prochaines générations d'iPhone ne devraient pas connaître de grandes améliorations significatives au niveau de l'appareil photo. Il faudra attendre l’iPhone 14 ou iPhone 15 selon les dénominations choisies par la firme d’ici là.

