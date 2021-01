Satechi lance un joli support iPad et des claviers rétroéclairés Slim

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Satechi a annoncé aujourd'hui le lancement d'un support de bureau pour iPad et de deux nouveaux claviers USB-C rétroéclairés, dont le clavier Bluetooth ou filaire Slim X1 ainsi que le clavier Bluetooth ou filaire Slim X3. Tous ces accessoires sont à destination des iPad sous iPadOS 14 mais les claviers fonctionnent également sur Mac.

Des claviers moins chers chez Satechi

Les modèles Slim X1 sont compacts et portables, alors que les modèles Slim X3 sont de taille normale en ajoutant le pavé numérique à droite. En bluetooth ou en filaire, les X1 et X3 offrent une finition digne des produits Apple avec de l'aluminium et des touches rapides pour les principales fonctions de macOS et d'iPadOS. A noter que la fonctionnalité Bluetooth multi-appareils permet un changement rapide d'appareil.

Enfin, les claviers affichent 10 niveaux de luminosité réglables. Le prix est de 69$ en filaire et 89$ en Bluetooth sur Satechi.

Un support iPad élégant signé Satechi

Satechi a également présenté un support de bureau en aluminium pour iPad, le Aluminium Desktop Stand, conçu pour fonctionner avec les nouveaux claviers. Cet accessoire permet d'utiliser la tablette en tant que second écran avec un Mac, ou même en écran principal grâce à deux charnières qui vont respectivement jusqu'à 180 degrés et à 135 degrés. De quoi positionner son iPad à la verticale, à l'horizontal, à plat ou autre.



Disponible en aluminium gris sidéral, le support est doté d'un système de protection pour éviter les glissades et des rayures, et il se replie pour pouvoir être utilisé à la maison et en déplacement.



Le prix du Aluminium Desktop Stand est de 44,99$ sur Amazon US, en attendant sa sortie en France.