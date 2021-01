Denim : créez de superbes covers pour vos playlists

Plusieurs catégories sont disponibles, comprenant une dizaine d'illustrations chacune, avec de futures mises à jour prévues pour encore plus de choix. Denim est disponible gratuitement sur l'App Store, mais un achat intégré de 2,29€ est requis pour déverrouiller tous les styles d'œuvres d'art. Les retours autour de l'application sont excellents !

L'application Denim vous permet donc de créer des illustrations de couverture personnalisées pour vos listes de lecture. Très simple d'utilisation, vous aurez le choix entre plus de 50 styles d'illustrations :

Une nouvelle application vient de voir le jour au sein de l'App Store et elle devrait plaire aux personnes qui adorent créer des playlists puisque Denim (v1.0, 82 Mo, iOS 14.0) vous proposent de créer des covers pour ces dernières. Avec une sélection de plus de 50 styles d'illustrations, vous allez ainsi pouvoir sublimer vos listes de lecture sur Apple Music, Spotify ou toute autre application musicale.

