Créez des Emoji et Memoji incroyables grâce à l'IA d'AnyMoji

L'intelligence artificielle, aussi appelée IA au quotidien, n'est pas seulement bonne à vous aider à rédiger une lettre ou à trouver un bout de code, elle peut aussi être une source d'inspiration créatrice. C'est ce que propose l'application AnyMoji qui vous aider à créer des emojis et autre Memojis toujours plus fous. Attention, c'est extrêmement simple d'utilisation !

AnyMoji va faire des ravages

Le principe d'AnyMoji est on ne peut plus simple : décrivez simplement ce que vous avez en tête à l'aide du champ texte. Les possibilités sont infinies, seule votre imagination limitera les résultats. Demandez un animal habillé comme un joueur de foot, un fruit avec une tête de licorne, un joueur de rugby en tutu ou encore Tim Cook en super-héros, il suffit de patienter quelques instants pour avoir le rendu façon Memoji d'Apple.

L'application utilise un modèle nommé Stable Diffusion (concurrent de DALL-E et Midjourney) affiné sur des tonnes de séries d'images joyeuses au style "emoji". D'où le résultat qui sent bon la griffe Apple. Vous allez voir, AnyMoji est impressionnant. Et si vous êtes déçu, il suffit de recommencer, l'application ne donnant jamais (à priori) le même résultat.

Lorsque vous êtes satisfait, il ne vous reste plus qu'à partager le résultat sur les réseaux ou le copier dans le presse-papiers pour l'ajouter à un message, un courriel ou autre. D'ailleurs, pour faciliter l'importation d'un emoji nouvellement créé, une application iMessage est disponible. Dans Messages, cliquez sur le + dans le coin inférieur gauche (dans le cas d'iOS 17) et sélectionnez "AnyMoji Stickers".

AnyMoji est conçu pour l'iPhone et peut être téléchargé dès maintenant sur l'App Store pour 2,99 € à partir d'iOS 16. Une app premium sans in-app supplémentaire ni publicité.

Télécharger AnyMoji à 2,99 €