Pizi crée des fiches produits à partir d'une photo grâce à l'IA

Si vous possédez un site de vente en ligne, vous savez forcément que le plus fastidieux, c'est la création de fiches produits à chaque nouvel entrée au catalogue. Les e-commerçant y passent des heures, notamment au début de l'aventure, c'est donc pourquoi la start-up française WiziShop vient de lancer Pizi, une app dite "révolutionnaire" qui utilise l'incontournable intelligence artificielle pour vous faire gagner un temps fou. En quelques mots, elle est capable de transformer une simple photo en fiche produit de qualité professionnelle, avec toutes les informations essentielles.

Pizi, l’app qui simplifie la vie des e-commerçants grâce à l’IA

Concurrent de Wordpress et surtout du géant Shopify, WiziShop, du haut de ses seize années d'expérience dans le domaine de l'e-commerce, ne cache pas ses ambitions. Non content d'offrir une solution clé en main aux personnes qui veulent vendre facilement leurs produits sur Internet, elle propose la première application qui vous évite la fastidieuse saisie des fiches produits.



Avec l'aide de l'IA, Pizi n'a besoin que d'une photo pour extraire les données essentielles, le tout en moins d'une minute. Généralement, les commerçants prennent plus d'une heure pour faire la même chose, voire plus quand ils démarrent.

Avec son équipe R&D et grâce à la puissance de l’IA, la start-up a développé Pizi, seule application au monde capable de créer une fiche produit de qualité professionnelle en moins d’une minute à partir d’une photo.

Comment ça marche Pizi ?

En premier lieu, la photo prise par l'appli Pizi est retravaillée : détourage, optimisation des contrastes, création d’un fond pour mettre le produit en valeur. Ensuite, en tâche de fond, l’application détecte le produit sur la photo (c'est évidemment le coeur de l'algorithme) et crée automatiquement les différents textes de la fiche produit : nom du produit, accroche, description, tarif… Tout cela dans la langue de votre choix parmi les dix supportées : français, anglais, italien, espagnol, portugais, allemand, néerlandais, chinois, japonais et russe.



Mieux, Pizi aide également le e-commerçant à optimiser le référencement naturel de sa fiche produit en lui proposant un titre et une description, adaptés aux exigences de Google.

Une fois le processus terminé, l’application permet d’exporter en 1 clic le résultat obtenu sur sa boutique en ligne, pour une publication sans effort, en moins d'une minute.



Bien évidemment, vous pouvez ensuite retoucher n'importe quelle information, mais la pré-saisie est un plus indéniable. La société a publié une vidéo TikTok pour faire la démonstration.

Les conseils pour réussir vos photos :

Essayez d’avoir un maximum de luminosité naturelle

Un seul produit par photo

Prenez votre produit le plus droit possible

Privilégiez les fonds épurés

Centrez votre produit

Grégory Beyrouti, fondateur et CEO de WiziShop, nous a dit :

Nous comprenons les défis auxquels nos clients sont confrontés quotidiennement. Notre mission a toujours été de simplifier l’e-commerce pour nos clients. Avec Pizi, nous franchissons une nouvelle étape en éliminant l’un des plus grands obstacles à la vente en ligne : la création de fiches produits de qualité.Pizi est notre réponse à leur besoin de rapidité et d’efficacité de création. Nous ne nous contentons pas de faire gagner du temps pour nos utilisateurs ; nous améliorons également la qualité de leur contenu, ce qui se traduit par de meilleures performances en ligne.

Prix et téléchargement

Un grand bravo à cette jeune pousse française qui vaut le détour, d'autant que le modèle économique est très raisonnable. L’application est gratuite, sur iOS et Android (Play Store), pour les utilisateurs WiziShop et coûte 19,99€ par mois (ou 119,99€ par an) pour les autres. De quoi attirer des milliers de futurs commerçants...



