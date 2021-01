OnePlus Band : le bracelet connecté est officiel

Récemment, nous avons appris que OnePlus travaillait sur l'arrivée d'une montre connectée, pour tenter de concurrencer la Pomme et son Apple Watch. En attendant des premiers signes de cette dernière, le fabricant de smartphones vient de lancer son premier bracelet connecté en Inde, semblable à ce que propose Xiaomi et son Mi Band.



Pour rivaliser avec ce dernier, la firme chinoise mise également sur un prix attractif et de belles petites fonctionnalités.

OnePlus lance le bracelet connecté Band

Alors que le Xiaomi Mi Band fait office de référence dans le milieu des bracelets connectés à bas prix, voilà qu'un nouveau concurrent entre sur le terrain. En effet, OnePlus vient d'officialiser son Band en Inde, avec des caractéristiques similaires et un petit prix.



Ainsi, pour l'équivalent de 2 499 roupies, soit 28 euros environ, il sera possible de mettre la main sur un accessoire embarquant un écran tactile AMOLED de 1,1 pouce (294 x 126 pixels), des capteurs au dos pour mesurer le rythme cardiaque, l'oxygène dans le sang, un accéléromètre et un gyroscope (pas de GPS).



13 types d’activités seront disponibles dont la marche, le vélo ou encore la course à pied. Lancement prévu le 13 janvier sur Amazon Inde et Flikart.