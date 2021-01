Le jeu Tcheco in the Castle of Lucio arrive sur App Store

Il y a 4 heures

Alban Martin

Tcheco in the Castle of Lucio est un jeu de plateforme 2D 8-bits qui a connu un certain succès sur PC et consoles (PS4, Switch et Xbox One). Rempli d'action mais aussi de réflexion, le titre de Fantastico nous arrive sur App Store.



Un jeu rétro qui débarque sur mobile

Inspiré des jeux de la NES, Tcheco n'a rien de beau ni d'innovant. Mais force est de constater que l'ensemble, déjanté à souhait, fait mouche et nous accroche rapidement. Difficile, le jeu affiche des niveaux courts mais intenses où chaque erreur se paye cash. Outre la plateforme, il faut aussi défaire des ennemis (et même des boss) ainsi que résoudre certains puzzles qui nécessitent de l'adresse et un peu de jugeote.

Pour progresser, votre seul objectif est de trouver un moyen d'accéder à la pièce suivante, qui est soit une porte qui nécessite une clé trouvée dans cette pièce, soit un trou noir.



Enfin, outre les graphismes en pixel-art et la musique old-school, le personnage, Tcheco, participe à l'ambiance avec ses grimaces et ses animations d'un autre temps.



65 niveaux vous attendent et 2 modes de difficultés. Nous ajouterons le lien de téléchargement dès sa sortie, demain ou après demain.



PS : si vous avez un Android, le jeu est disponible sur le Play Store.