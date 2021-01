Microsoft Excel utilise Split View pour ouvrir deux fichiers sur iPad

Alban Martin

Microsoft a publié aujourd'hui des mises à jour de sa suite d'applications Office pour iPad, notamment Word, PowerPoint et Excel. Notamment, Excel pour ‌‌iPad‌‌ prend désormais en charge Split View apporté par iPadOS 13, qui vous permet d'ouvrir simultanément deux feuilles de calcul côte à côte pour les afficher et les modifier. Word et PowerPoint avaient reçu la prise en charge de Split View en mai 2020.



Microsoft Excel passe à Split View

La vue fractionnée est accessible en touchant et en maintenant la pression sur une feuille de calcul dans n'importe quelle vue de fichier, puis en la faisant glisser vers la gauche ou la droite de l'écran. Pour quitter la vue fractionnée, saisissez le curseur au milieu de l'écran et faites-le glisser vers la gauche ou la droite pour fermer l'un des documents de la feuille de calcul et afficher l'autre en plein écran.

Travaillez sur plusieurs feuilles de calcul en même temps : Excel peut ouvrir deux feuilles de calcul ou plus en côte à côte que vous pouvez consulter et modifier. Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs qui utilisent iPadOS 13 ou version ultérieure.

PowerPoint, Word et Excel accueillent d'autres nouveautés

Pendant ce temps, dans PowerPoint, les utilisateurs peuvent désormais répéter leurs présentations avec la nouvelle fonctionnalité Presenter Coach, qui offre des commentaires sur les éléments qui maintiennent l'engagement du public, tels que le rythme, la hauteur, les mots de remplissage, les phrases sensibles, etc.



Microsoft a également travaillé pour implémenter la prise en charge complète des contrôles du trackpad iPadOS qui ont été introduits dans iPadOS 13.4, et la dernière version de Word et Excel (v2.45) fait exactement cela. Après la mise à jour, les utilisateurs peuvent connecter un trackpad et une souris à leur ‌iPad‌ pour interagir avec les documents. Les claviers avec trackpads incluent le Magic Keyboard d'Apple et le Brydge's Pro+ pour l'iPad Pro et le Combo de Logitech pour l'iPad Pro et l'iPad Air.

