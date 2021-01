Pioneer dévoile son nouvel autoradio sans fil CarPlay [CES 2021]

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

2

Pioneer continue sur sa lancée en ce qui concerne les autoradios CarPlay sans fil. Après la sortie de plusieurs modèles il y a deux ans mais seulement compatibles avec un nombre restreint de voitures, le constructeur lance un nouveau modèle modulable et donc compatible avec un plus grand nombre de véhicules.

Publicité

Pioneer veut vous faciliter l'accès au CarPlay sans fil avec le DMH-WC5700NEX

Le CES 2021 a lieu en ce moment même et cela nous permet de découvrir pléthore d'objets high-tech qui vont arriver cette année. Du côté de Pioneer, on continue de s'attaquer à la voiture connectée et plus précisément à CarPlay. À l'heure actuelle, énormément de véhicules, pour ne pas dire tous les véhicules récents, proposent le service Apple CarPlay dans le tableau de bord.



En revanche, l'étape suivante pour les années à venir sera de démocratiser ce service sans fil à un plus grand nombre étant donné qu'au moment de la rédaction de cet article, les voitures qui proposent l'Apple CarPlay sans fil ne sont pas majoritaires. C'est là qu'intervient Pioneer avec un tout nouveau récepteur modulaire filaire et sans fil nommé DMH-WC5700NEX.

Après plusieurs modèles sortis en 2018 aux Etats-Unis, Pioneer revient à la charge avec un modèle amélioré mais surtout beaucoup plus ouvert au grand public. En effet, si seul quelques modèles compatibles pouvaient en bénéficier en 2018, le nouveau modèle 2021 est compatible avec toutes les voitures grâce à son système de câble d'extension.



Le vice-président du marketing de chez Pioneer, Ted Cardenas a donné son avis :

Avec le DMH-WC5700NEX, Pioneer fournit une solution de mise à niveau automobile pour de nombreux véhicules différents qui ont généralement été extrêmement restrictifs en ce qui concerne l'installation d'un récepteur dans le tableau de bord du marché secondaire, y compris plusieurs véhicules Chevrolet récents tels que le Silverado et Camaro. Avec cette solution, les propriétaires de ces véhicules ont désormais la possibilité d'ajouter Amazon Alexa, Android Auto, Apple CarPlay et plus encore pour améliorer leur expérience de conduite.

En plus de CarPlay, Amazon Alexa et Android Auto seront disponibles. Le DMH-WC5700NEX sera disponible à l'été 2021, en revanche en ce qui concerne le prix, pas d'annonce à l'heure actuelle. Pour le marché européen, il devrait être disponible dès sa sortie sur Amazon. Comme souvent avec ce genre d'objets, je vous conseille de manière logique d'attendre les premières vidéos et les premiers tests pour voir si cela correspond bien à vos attentes. Surtout que le prix risque d'être élevé. Pour rappel, le modèle le moins cher en 2018 coûtait plus de 700$.