Samsung dévoile le processeur Exynos 2100 ARM du Galaxy S21

Samsung a dévoilé la pierre angulaire de son futur Galaxy S21 lors du CES 2021, le SoC Exnyos 2100 qui inaugure de nombreuses nouveautés pour revenir au niveau des puces A14 d'Apple et Kirin 9000 de Huawei. Bien évidemment, cela commence par la fin de l’architecture maison et le début des Cortex d'ARM. Le tout est gravé en 5nm, comme ses concurrents directs.

Exynos 2100 : 8 coeurs en 5nm

Même si la puce est toujours fabriquée par Samsung avec son nouveau processus en 5 nm, elle s'appuie donc sur le travail d'ARM (lui même fortement inspiré par Apple). On retrouve ainsi un processeur 8 cœurs avec 1 cœur haute performance Cortex-X1 à 2,9 GHz, 3 cœurs moyens Cortex-A78 à 2,8 GHz, et 4 cœurs basse consommation Cortex-A55 à 2,2 GHz. C'est la même architecture que le Snapdragon 888 mais avec des fréquences plus élevées.

GPU Mali, ISP, 8K et 5G

Le nouveau Exynos 2100 ne se résume pas à un CPU. Ce SoC mobile contient un GPU signé ARM (et non AMD) qui est la puce Mali-G78 doté de 14 cœurs. C'est impressionnant mais la Kirin 9000 de Huawei affiche carrément 24 cœurs.

L’Exynos 2100 reconduit le modem 5G que l'on trouvait déjà l'an passé mais cette fois capable de gérer les fréquences sub-6GHz ainsi que les ondes millimétriques. Les débits peuvent atteindre les 7,35 Gb/s respectivement en téléchargement. Quant à la 4G LTE, elle peut grimper à 3 Gb/s en téléchargement.

Enfin, le dernier composant important est l'ISP - Image Signal Processor - qui se charge d’analyser les données provenant des capteurs photo du téléphone (le Galaxy S21 en premier lieu) et qui est capable de traiter des clichés de 200 megapixels et 6 objectifs en même temps.



Cette puissance va également servir pour la partie encodage vidéo avec la possibilité de filmer en 8K à 30 FPS en HDR10+. Le décodage vidéo peut même monter à 60 images dans la même résolution avec le codec H.265.

Ecran 144 Hz

L'Exynos 2100 qui sera intégré aux prochains S21 possède un dernier atout dans ses transistors : il est capable de gérer un rafraîchissement de 144 Hz en QHD+ ou du 120 Hz en 4K 3840 x 2160 pixels. Un indice au sujet du futur écran Super AMOLED 4K ?