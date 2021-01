LG Rollable : le téléphone avec écran extensible arrive en 2021

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

3

On ne peut que l'avouer, le salon CES 2021 est une source à nouveautés et innovations, et les plus grandes marques y présentent leurs futurs appareils à venir. Parmi eux, la société sud-coréenne LG vient d'officialiser un smartphone très impressionnant : le LG Rollable.



Pourquoi un tel engouement ? Tout simplement parce que l'on parle d'un téléphone avec écran extensible que l'on avait connu sous forme de concept...

Publicité

LG officialise le Rollable pour cette année

Lors de sa présentation, LG a fait grande impression en mettant en avant le Rollable, smartphone doté d'un écran extensible qui sera commercialisé plus tard dans l'année. Durant le bref aperçu que l'on a pu avoir, l'appareil pouvait s'étendre à l'aide d'un écran qui s'étend vers le haut pour créer un écran plus grand, plus semblable à une tablette.



Pour le fonctionnement, on peut comparer cela aux télévisions OLED enroulables déjà disponibles sur le marché, mais à toute petite échelle. Une véritable surprise pour le Rollable, que l'on avait déjà aperçu dans une précédente vidéo et qu'on pensait n'être qu'un concept pas au point.



Pourtant, le téléphone sera commercialisé dès cette année, marquant une nouvelle étape dans l'évolution des smartphones. Un véritable buzz pour le constructeur, qui peinait à se refaire une place sur le marché.