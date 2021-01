Les utilisateurs ont dépensé 143 milliards sur l'App Store en 2020

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

L'App Store a explosé des records en 2020 avec la crise du coronavirus. Un rapport traitant sur les chiffres autour des achats d'application a estimé à 143 milliards la somme que nous, les utilisateurs, avons dépensé sur cette plateforme d'application en 2020.

Des milliards de dépenses sur l'App Store

Plus les années avancent et plus le monde du smartphone, de l'internet prend de la place dans notre quotidien. Vous l'avez surement remarqué, même votre grand-mère qui vous disait qu'elle ne toucherait jamais à tout ça en 2017 se retrouve aujourd'hui à passer plusieurs heures par jour sur un iPad. L'année 2020, avec la crise du coronavirus a encore plus accentué les effets autour de ce monde des applications à tel point que selon une étude de la société d'analyse App Annie, nous avons dépensé plus de 143 milliards de dollars en 2020 sur l'App Store.

À travers ce rapport paru il y a quelques jours, on apprend également que nous avons passé plus de 3.5 milliards d'heures sur des applications de l'App Store en 2020 et même que "l'adoption du téléphone" a été 3 à 4 fois plus élevée que la moyenne sur les 12 derniers mois.



Bien évidemment, avec la crise du coronavirus il faut noter les obligations à travers le monde de rester chez soi mais aussi les applications d'appels vidéo que ce soit pour le perso ou le professionnel qui ont cartonné en cette année compliquée en termes de relations physiques.



Au-delà des chiffres, cela dénote de manière encore plus accentuée ce à quoi ressemblera le monde de demain même si nous étions déjà un peu tous au courant du phénomène. On peut également parler de l'addiction au smartphone qui pour la plupart d'entre nous est l'objet le plus important de notre quotidien de par sa facilité à transporter tant d'informations dans notre poche. Je vous mets au défi de passer 48h sans votre iPhone, je parie que 90% d'entre vous (moi le premier) ne tiendront pas.