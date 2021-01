Test du Amibot Pure Laser : le robot qui aspire, lave et désinfecte !

En ce dimanche, nous avons le plaisir de vous présenter le test d'un robot aspirateur et laveur, le Amibot Pure Laser.



C'est un robot innovant qui nettoie et désinfecte le sol, contrôlable via son iPhone. Un beau produit domestique qui saura peut-être vous faire gagner un temps précieux.



L'Amibot Pure Laser

Amibot est la première marque de robots aspirateur française, créée en 2013. Au fil des années, et à force d'innovation, la marque a su se faire une place et proposer des produits toujours plus innovants. Elle a pour but de simplifier la vie de ses utilisateurs, tout en pratiquant des prix justes pour proposer un bon rapport qualité/prix.

Robot 3-en-1

Ce nouveau robot, Amibot Pure Laser a pour particularité d'être 3-en-1, c’est-à-dire qu'il permet d'aspirer, laver, et désinfecter grâce à ses deux réservoirs dédiés à l'aspiration et au lavage. C'est une véritable innovation dans l'univers des robots domestiques !



Technologie UV-C

La technologie UV-C permet de projeter une lumière germicide, qui est extrêmement efficace pour tuer entre 80 et 90% des micro-organismes tels que les virus, les bactéries, les levures et les moisissures au sol.

Les UV-C sont utilisés dans de nombreux secteurs, privés, professionnels et industriels. En cette période sanitaire ils sont très utilisés pour assainir certains espaces ou équipement du quotidien. On se rappelle notamment du chargeur stérilisateur TrueFreedom Pro de Belkin.



L'app Amibot Home

Général

L'application Amibot Home permet de contrôler vos différents robots aspirateurs et/ou laveurs, et suivre l'activité de chacun d'entre eux.



Vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs à votre maison pour leur permettre de gérer vos équipements et contrôler en détail chaque robot. Dans l'onglet principal "Ma famille" vous aurez une vue d'ensemble de vos appareils et des raccourcis de tâches.



Pure Laser

Lorsque le Amibot Pure Laser se met en route, il cartographie vos différentes pièces avec son rayon laser "Smart Scan". Ensuite vous pouvez suivre son passage à la trace avec le fil bleu.



Comme vous pouvez le voir dans les aperçu ci-dessous, il a réussi à nettoyer intégralement une pièce de 10 m² en moins de 10 minutes !



Ce robot comporte de nombreuses fonctionnalités, qui sont toutes personnalisables dans les réglages de l'app :

Débuter, mettre en pause ou arrêter un cycle de nettoyage

Diriger ou programmer le robot

Choisir un mode de nettoyage

Ajuster la puissance d'aspiration

Ajuster le débit d'écoulement de l'eau

Accéder à l'historique de nettoyage pour savoir où le robot est passé

Créer des scénarios d'automatisation

Faire sonner le robot pour le trouver facilement

Activer / Désactiver le rayon UV-C pour désinfecter le sol

L'application est très ergonomique et facile d'utilisation, vous n'avez qu'à vous laisser guider. Vous pouvez même contrôler vos équipements en dehors de votre domicile, depuis n'importe où !

Raccourcis et automatisation

Depuis l'onglet "Scénario", on peut retrouver une interface similaire à l'application Raccourci de votre iPhone ou iPad où l'on a la possibilité de programmer une succession de tâche, que l'on pourra ensuite décider d'exécuter manuellement en un clic.



Il est également possible de créer des automatisations, ce qui permet d'exécuter sans intervention une succession de tâches lorsque qu'un évènement est déclenché. Les déclencheurs peuvent être en fonction de la météo, de l'heure, du jour, et même de l'activité de votre robot.



Notre avis

Les points forts

Après un mois de test, nous sommes vraiment impressionnés par le nettoyage de cet Amibot Pure Laser. Il nettoie vraiment bien le sol, et ce partout, sans repasser deux fois au même endroit. Nous avons été surpris par sa fonctionnalité "Auto Boost" qui aspire plus fort lorsque le robot monte sur un tapis, pour plus d'efficacité.

L'application nous indique la durée de vie des accessoires en temps réel, et Amibot a pensé à fournir des accessoires de rechanges pour nous éviter d'en acheter de nouveaux.

La capacité du réservoir ainsi que l'autonomie de la batterie nous a semblé confortable. Nous n'avons pas eu besoin de vider le réservoir, ou recharger le robot pendant le nettoyage de notre surface de 100 m² !

Les points faibles

Le petit bémol selon nous pour cet Amibot Pure Laser, c'est le manque de connectivité et d'interopérabilité entre les différents systèmes domestiques intelligents. L'application Amibot Home n'est pas encore compatible avec HomeKit, Google Assistant ou Alexa donc il n'est pas possible d'utiliser nos chers assistants vocaux pour interagir avec le robot.



Toutefois, rassurez-vous, mise à jour est prévue courant 2021 pour ajouter la compatibilité avec les assistants vocaux de Google et Amazon.



De même pour l'application Maison et Raccourci : il n'est actuellement pas possible d'intégrer le robot à nos autres équipements connectés ou de programmer et utiliser des raccourcis ou des automatisations directement depuis ses différents appareils Apple. Il faut obligatoirement passer par l'application Amibot Home pour accéder à toutes les fonctionnalités mises à notre disposition.



Notre avis sur "Pure Laser" ( Amibot )

La note 4,5 / 5

