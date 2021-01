Concept Apple Car : l'interface CarPlay à la sauce Tesla

Hier à 15:50 (Màj hier à 15:54)

Alban Martin

2

Bien que nous ne sommes pas tout à fait la veille de la première voiture Apple, il est de plus en plus certain que le constructeur entrera sur le marché automobile avant la fin de la décennie. En attendant de découvrir l'Apple Car, un graphiste a créé un concept qui imagine l'interface de CarPlay sur un grand écran de console centrale de 15 pouces comme on peut en trouver sur la Tesla Model 3 ou Model Y.

Publicité

Apple Auto : le concept de CarPlay sur Apple Car

Le talentueux John Calkins a publié un concept nommé «Apple Autos» sur Behance. Il est parti du postulat qu'Apple ferait quelque chose de proche de la Model 3 de Tesla, alors qu'on a appris il y a une dizaine de jours que la firme de Cupertino discutait avec des constructeurs comme Hyundai. Nous avions même eu vent de la proposition de rachat de Tesla auprès d'Apple en 2013.



En difficulté à l'époque, Tesla s'est bien rattrapé et son système d'info-divertissement est carrément le plus envié et le plus copié ces derniers temps. Alors pourquoi ne pas s'en inspirer ?



Le concept est une immense évolution de CarPlay. Passer sur un écran 15 pouces, c'est un peu comme passer de l'iPhone au MacBook Pro. Il y a beaucoup plus de place, ce qui permet d'avoir des interfaces plus riches et détaillés. Le résultat ressemble à Split View sur iPad Pro avec à gauche la configuration et l'état de la voiture et, à droite, le divertissement comme Apple Music, Apple TV ou bien la partie téléphone par exemple.

On remarquera l'inspiration évidente en provenance de Tesla quand il s'agit de la visualisation de la voiture à gauche, mais revu à la sauce Apple avec un souci du détail caractéristique.



Pour finir, la vidéo complète du concept :