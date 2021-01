Fitness+: les abonnés ont désormais accès à près de 300 entraînements

Bien qu'il ne soit pas encore disponible en France, le nouveau service d'Apple est très prometteur et a de quoi nous faire mourir d'impatience... En lançant Apple Fitness+, la Pomme fait un nouveau pas (de géant) dans le monde de la santé et du sport.



Fonctionnant grâce à l'écran de notre appareil iOS, tvOS ou iPadOS, tout en pouvant être couplé à l'Apple Watch, le petit nouveau propose des programmes sportifs pour tous les niveaux, avec ou sans matériel. Désormais, les heureux utilisateurs du service ont accès à quasiment 300 entraînements, ce qui laisse pas mal de choix...

Fitness+ propose presque 300 entrainements aux abonnés

Ce lundi, Apple a ajouté plus de vingt nouvelles séances d'entraînement vidéo à Fitness +, laissant accès à un catalogue de plus en plus fourni avec près de 300 exercices au total. Ces derniers s'affichent sur votre iPhone, votre iPad ou encore votre Apple TV, tandis que votre Apple Watch suit vos mouvements, la durée de votre entraînement, les calories brûlées, votre fréquence cardiaque et plus.



293 exercices sont disponibles au total avec du cyclisme, de la musculation, du yoga, le HIIT et bien d'autres.



Fitness + coûte 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an et on attend encore des nouvelles pour l'arrivée de nouveaux pays, dont la France.