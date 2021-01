Investiture de Joe Biden : Facebook bloque les événements à Washington

Nous sommes à 48 heures de l'investiture de Joe Biden, après l'incident qu'il y a eu au Capitole, la présence policière est renforcée et les périmètres de sécurité sont omniprésents sur tous les lieux de pouvoirs à Washington. Les mesures prises pour que l'investiture se passe dans de bonnes conditions sont maximales et même les grands groupes jouent la carte de la prudence !

Facebook bloque les événements dans la capitale américaine

Depuis l'attaque du Capitole, la tension est montée d'un cran à Washington. À l'approche de l'investiture du 46e Président des États-Unis, les forces de l'ordre sont mobilisées pour éviter tout débordement, dégradation ou violence dans la capitale. Du côté des grands groupes comme Facebook, la vigilance est aussi de rigueur, en effet les événements du réseau social ont souvent été utilisés dans le passé pour des rassemblements qui ne se sont pas toujours bien finis. Le réseau social de Mark Zuckerberg a annoncé avoir pris la décision de bloquer tous les événements à Washington et les villes alentour dans la journée du 20 janvier.

Autre décision majeure, le groupe a également décidé de bloquer la mention "Arrêtez le vol" sur Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp, le but étant de faire taire les comptes qui pourraient inciter à sortir et s'exprimer contre l'investiture de Joe Biden.

Du côté de Airbnb on observe aussi la tendance des réservations de logements à Washington, la plateforme de réservation craint que des réservations de dernières minutes servent à des militants pro-Trump pour se rassembler le jour de l'investiture.

Une enquête interne est actuellement en cours pour analyser chaque réservation qui couvre la journée du 20 janvier à Washington !

Airbnb a informé qu'elle pourrait annuler des réservations qui lui paraissent douteuses pendant la semaine d'inauguration. À noter également que les personnes impliquées dans l'attaque du Capitole seront bien évidemment interdites de réservation pendant la totalité de la semaine d'investiture.



