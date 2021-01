iPhone pliable : une charnière à friction plus résistante ?

Ce n'est plus un secret pour personne, Apple travaille actuellement sur l'arrivée prochaine d'un iPhone pliable, et selon les premières anecdotes, plusieurs prototypes seraient déjà dans la nature, ou dans l'Apple Park. Si on ne sait pas encore à quoi ce dernier ressemblera, on a déjà des tendances grâce aux différents brevets publiés.



Le dernier en date parle de la charnière de l'appareil, souvent pointé du doigt sur les premières versions sorties par Huawei et Samsung, plus gros problème jusqu'à présent. Selon le document du jour, la Pomme pourrait s'appuyer sur un système "à friction composite en fibre" avec des "doigts allongés".

Un brevet parle d'une charnière à friction pour l'iPhone pliable

Les fibres du matériau composite peuvent être noyées dans un liant tel qu'un liant polymère. Les fibres peuvent s'enrouler autour des trous et se replier sur elles-mêmes dans les doigts. Les extrémités des doigts peuvent être enveloppées dans des fibres supplémentaires.



Voilà ce qu'on peut retrouver dans le descriptif de l'hypothétique future charnière de l'iPhone pliable, qui serait donc plus solides avec des "doigts allongés" qui pourraient être utilisés non seulement pour les appareils pliables mais aussi pour les "appareils à doigt" (la bague Apple ?).



Comme toujours, reste à savoir si c'est cette solution qu'Apple utilisera pour son futur smartphone, au vu de tous les brevets récemment déposés...



