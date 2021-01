Princess Connect! Re: Dive est enfin disponible en Europe

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Alexandre Godard

Princess Connect! Re: Dive (v2.4.5, 107 Mo, iOS 9.0) était attendu hors du Japon depuis sa sortie il y a maintenant plus de deux ans. C'est désormais chose faite car le jeu est téléchargeable à partir d'aujourd'hui sur l'App Store.

Princess Connect! Re: Dive est dès à présent jouable sur l'App Store en France

On vous l'avait annoncé il y a quelques semaines, c'est enfin officiel, Princess Connect! Re: Dive, développé par Cygames est disponible dans le monde entier (version anglaise) sur l'App Store après sa sortie en terre nipponne en 2018. Princess Connect! Re: Dive est un jeu de RPG et d'action en temps réel qui propose des modes PvP et PvE et un beau scénario. Il faut compter près de 4Go pour télecharger le jeu au complet.

Commencez votre voyage à travers le pays d'Astraea avec des héroïnes. Un conte raconté à travers une belle réalisation, des cinématiques époustouflantes et réalisées par des studios d'animation connus dans le monde du jeu vidéo. Une histoire animée et haute en couleurs avec des combats en temps réel très dynamiques. C'est d'ailleurs là tout l'intérêt de Princess Connect. Comme tout jeu RPG qui se respecte, les niveaux et points de compétences sont également au rendez-vous.

Télécharger le jeu gratuit Princess Connect! Re: Dive