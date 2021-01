AirPods Max : l'arceau est facile à démonter

Deux nouvelles viennent d'arriver au niveau du fameux casque d'Apple, l'AirPods Max. La première concerne le démontage de celui-ci, qui serait plus facile qu'on ne le pense et la deuxième suggère qu'une potentielle personnalisation de l'arceau serait possible à l'avenir. Voyons cela ensemble.

L'AirPods Max bientôt personnalisable ?

On l'avait évoqué il n'y a pas si longtemps, la garantie d'Apple sur le AirPods Max qui nous explique que le casque n'est jamais changé en entier, soit vous avez un problème au niveau de l'arceau et on vous renvoi un casque sans les coussins d'oreilles car vous devez garder ceux que vous possédez actuellement. Soit, le problème se trouve au niveau des coussins d'oreilles et auquel cas, vous gardez l'arceau et Apple vous renvoi une paire de coussins d'oreilles.

iFixit vient de terminer le démontage total du casque et selon les dernières nouvelles, l'arceau du AirPods Max serait facilement démontable avec la simple utilisation de l'accessoire qui vous permet d'ouvrir l'emplacement de la carte SIM.

Voici l'astuce : malgré la complexité de l'articulation, vous pouvez détacher tout le bandeau des AirPods Max avec juste un outil de retrait de carte SIM ou un trombone, sans même ouvrir l'oreillette.

Il est donc précisé qu'une fois les coussins d'oreilles magnétiques retirés du casque, il vous suffit de vous munir d'un petit objet pointu pour retirer/démonter l'arceau du casque.

En plus de cette information, il a été découvert dans le code source de la beta 2 d'iOS 14.4 une note qui indique quel type d'arceau l'AirPods Max connecté à votre iPhone ou votre iPad utilise, ce qui sous-entend que lorsqu'il s'affiche sur votre écran, la couleur du casque correspond à sa couleur réelle. Cela annonce-t-il une future commercialisation d'arceaux interchangeables ? A voir, mais la facilité du démontage évoqué plus haut est peut-être une première piste.