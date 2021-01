Apple cesse de signer iOS 12.5

Apple a cessé de signer iOS 12.5 sur ses serveurs depuis cette nuit. Cela concerne les appareils ne pouvant pas passer sous iOS 14 ( et donc iOS 13). Les iPhone, iPod et iPad ne peuvent que restaurer ou mettre à jour vers iOS 12.5.1.

iOS 12.5 n’est plus signé

iOS 12.5 avait apporté le système de notifications d’exposition, l’API des géants Apple et Google pour suivre la progression de la pandémie. Mais celle qui a été rendue disponible le 14 décembre dernier, à rapidement laissé place à iOS 12.5.1 le 11 janvier. Cette version a corrigé un problème où les notifications d’exposition pouvaient afficher la mauvaise langue. Il était donc peu opportun de laisser la mouture précédente accessible aux utilisateurs.



Rappelons que la signature est nécessaire à l’activation des iPhone et ce à chaque mise à jour, downgrade ou restauration du système d’exploitation. Apple s’en sert pour pousser tout le monde sur la dernière version en date mais aussi compliquer la vie du jailbreak qui mise sur des failles souvent bouchées par la suite.

Apple est bien évidemment plutôt concentré sur iOS 14 et même iOS 15 à venir, mais propose de temps en temps des mises à jour correctives critiques pour ses anciens appareils comme ici les iPhone 5s, iPhone 6/6 Plus, iPod touch 6G, iPad Air, iPad mini 2 et iPad mini 3.