Huawei reprend les codes esthétiques de l'App Store pour AppGallery

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

William Teixeira

Depuis maintenant plusieurs mois, l'App Store d'Apple et le Google Play Store ne sont plus les seuls acteurs majeurs sur le marché des applications. En effet, suite aux sanctions américaines qui ont empêché Huawei de collaborer avec Google, la firme chinoise a été obligée de se débrouiller elle-même et de lancer son propre magasin d'applications. Avec des millions de téléchargements d'apps par mois et des développeurs qui sont de plus en plus nombreux à proposer des applications, AppGallery connait une croissance spectaculaire.

Quand AppGallery ressemble un peu trop à l'App Store

Huawei a énormément travaillé sur son magasin d'applications, l'entreprise a fait le choix d'un service où les développeurs peuvent exprimer leur créativité et trouver facilement des millions d'utilisateurs qui pourront télécharger leurs applications.

Une grosse mise à jour d'AppGallery vient d'avoir lieu et comme nos confrères de FrAndroid nous le montrent, il y a un gros rafraîchissement sur l'interface. Huawei s'est énormément inspiré de l'App Store qui est proposé sur iOS, en effet on retrouve sur AppGallery les recommandations dès qu'on arrive sur l'accueil ainsi que des accès rapides en bas de l'écran. Ce qui est impressionnant c'est qu'on ne voit quasiment aucune différence avec l'App Store, les boutons qui permettent de lancer l'installation des applications sont une copie conforme de ceux d'Apple et les accès rapides en bas de l'écran sont aussi fortement inspirés de l'App Store.

Avec cette nouvelle expérience utilisateur, Huawei espère que ses clients seront encore plus nombreux à passer par AppGallery pour télécharger leurs applications. La firme chinoise a fait le choix d'une interface plus claire avec une présentation plus simple à comprendre et des thématiques d'applications bien séparées pour éviter la confusion.

En bas de l'écran, on retrouve les apps recommandées, les applications, les jeux et l'accès à son profil. Des catégories qui permettront à l'utilisateur d'aller facilement à l'endroit où il souhaite. Pour faciliter la recherche dans AppGallery, Huawei a également mis en place une loupe en haut à droite de l'écran.



Si pour l'instant Apple et Google sont encore loin devant en termes de nombre d'utilisateurs ou même de téléchargements, Huawei arrive progressivement dans la cour des grands puisque l'entreprise revendique déjà 530 millions d'utilisateurs mensuels actifs.

Pour le moment, tous les clients Huawei n'ont pas encore accès au nouveau design d'AppGallery, la mise à jour est en cours de déploiement en Europe.