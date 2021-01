Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, réapparaît !

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

William Teixeira

L'affaire avait fait le tour du monde, lors d’une conférence qui avait eu lieu fin 2020, Jack Ma avait ouvertement critiqué l'administration chinoise. Le fondateur d'Alibaba avait eu des mots durs contre le régulateur chinois, un discours qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'international, mais peu en Chine où les médias n'en ont quasiment pas parlé. Depuis cette déclaration, Jack Ma avait disparu des radars, certains pensaient qu'il avait été enlevé par le parti communiste chinois.

Jack Ma, le grand retour

Quand on habite en Chine, on peut avoir des opinions négatives envers son gouvernement, cependant il est préférable de ne pas les dévoiler en public sous peine de représailles. Jack Ma qui est l'un des hommes les plus riches en Chine, n'a pas hésité une seule seconde à exprimer tout le mal qu'il pensait du régulateur chinois. En pleine conférence annuelle devant 100 enseignants, le fondateur avait critiqué la Chine pour avoir étouffé plusieurs projets innovateurs qui auraient pu faire évoluer plusieurs secteurs. Suite à cette déclaration, Pékin avait décidé de changer la réglementation financière d'Alibaba alors que l'entreprise était sur le point d'entrer en Bourse.

Depuis cette conférence, Jack Ma avait complètement disparu. Il ne se rendait plus à son bureau, ne faisait plus de déclaration officielle, l'homme semblait ne plus être sur la surface de la Terre. Toutes ces semaines sans aucune nouvelle ont déclenché des rumeurs qui affirmaient que Jack Ma était emprisonné par le Parti communiste suite à ses critiques publiques.



Après plus de 1 mois et demi loin des médias et de son entreprise, Jack Ma a fait une réapparition cette nuit dans une visioconférence avec plusieurs professeurs chinois. L'homme a participé à un événement caritatif en ligne, il est apparu souriant, dynamique et en bonne santé. Jack Ma n'a eu aucun mot concernant sa longue absence ni sur ce qu'il faisait pendant tout ce temps.

Dans la visioconférence, le fondateur d'Alibaba a parlé de l'importance qu'est l'éducation rurale, selon lui c'est le meilleur moyen qu'on peut trouver pour faire disparaitre la pauvreté en Chine et donner des opportunités d'emplois.



