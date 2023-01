Un MacBook Pro 2023 avec Wi-Fi 6E apparaît dans la base réglementaire canadienne

Apple a déposé ce qui semble être un nouveau MacBook Pro 2023 avec l'identifiant A2779 dans une base de données réglementaire canadienne le 11 janvier, comme l'a repéré Wade Penner sur Twitter. Mark Gurman de Bloomberg a rapidement confirmé, ce qui prouve que ce MacBook Pro est à deux doigts de sortir.

Confirmation du nouveau MacBook Pro 2023

Plus tôt dans la journée, la rumeur a couru qu'Apple avait prévu une annonce de produit demain, avec un communiqué de presse qui devrait être partagé sur sa Newsroom. Le listing de la base de données et l'annonce pourraient concerner les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces tant attendus d'Apple, équipés des puces M2 Pro et M2 Max.

Mais surtout, d’après les plages de fréquences sans fil mentionnées dans le dépôt, il semble que le nouveau MacBook Pro 2023 prendra en charge le Wi-Fi 6E, qui étend le Wi-Fi à la bande de 6 GHz pour plus de bande passante, des vitesses plus rapides et une latence plus faible. Les MacBook Pro actuels de 14 et 16 pouces prennent en charge la norme Wi-Fi 6, qui est limitée aux bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Ce sera les premiers appareils Apple à gérer cette nouvelle norme.



Au-delà des performances plus rapides et du Wi-Fi 6E, les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devraient présenter un design identique par rapport aux modèles existants équipés des puces M1 Pro et M1 Max. Apple a entièrement redessiné le MacBook Pro haut de gamme en octobre 2021 avec plus de ports dont le HDMI et MagSafe, une encoche pour étirer l’écran, et plus encore.



Réponse demain !