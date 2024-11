SoundSlide : un accessoire qui révolutionne le contrôle du volume sur MacBook

Une nouvelle solution hardware open source fait son apparition pour simplifier le contrôle du volume sur nos ordinateurs portables. Baptisé SoundSlide, ce petit accessoire USB-C propose une approche tactile et intuitive pour régler le son, rappelant l'ergonomie qu'Apple a su développer avec ses produits comme l'iPod et ses commandes tactiles emblématiques, ou encore le récent bouton Camera Control.

Un accessoire minimaliste et intelligent

Le SoundSlide se présente sous la forme d'un petit module USB-C particulièrement compact (20,9 x 6,9 x 3,5 mm) qui s'intègre discrètement au design de votre ordinateur. Son interface capacitive permet d'ajuster le volume d'un simple glissement du doigt, offrant ainsi une expérience plus naturelle que les traditionnelles touches du clavier.



Compatible avec macOS, Windows et Linux, l'appareil est plug-and-play et ne nécessite aucun pilote particulier. Il est également personnalisable grâce à un outil de configuration permettant d'ajuster la sensibilité tactile et de personnaliser certains gestes comme la fonction muet.

Un projet open source avec quelques compromis

Dans une démarche de transparence, les développeurs ont rendu public l'ensemble du projet : schémas techniques, code source du firmware et outil en ligne de commande. Le SoundSlide utilise un microcontrôleur Microchip SAM D11 Arm Cortex-M0+ pour gérer l'interface tactile.



Vendu environ 18$ uniquement aux Etats-Unis (l'import en Europe coûte 7$), ce gadget soulève néanmoins quelques questions pratiques. Le principal compromis concerne l'occupation d'un port USB-C, ressource parfois limitée sur les ordinateurs portables modernes - un point particulièrement sensible pour les utilisateurs de MacBook Air qui disposent déjà de peu de ports. Des alternatives comme les contrôleurs rotatifs USB existent également à des prix plus modestes, autour de 6-7€.



Malgré ces réserves, le SoundSlide pourrait séduire les utilisateurs nostalgiques des molettes de volume ou ceux recherchant une expérience plus intuitive pour le contrôle audio de leur machine. Ce petit accessoire peut faire un cadeau original pour les fêtes. Comptez une trentaine d'euros pour l'achat du produit, avec la livraison ainsi que les différentes taxes.