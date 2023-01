Une rumeur affirme qu'Apple fera une annonce de produit demain !

Ces dernières années, Apple a pris l'habitude d'annoncer de nouveaux produits via un communiqué de presse, cela permet de ne pas organiser de grands événements coûteux où des centaines de journalistes et influenceurs font le déplacement. La particularité de ces communiqués, c'est qu'ils tombent du jour au lendemain sans prévenir !

Une annonce Apple pour demain ?

Nous le savons tous, Apple n'a pas lancé de nouveaux Mac pour la fin de l'année 2022, l'entreprise a préféré repousser le lancement pour privilégier une annonce et une disponibilité courant 2023. Alors que le monde attend impatiemment l'annonce de nouveaux MacBook avec les puces M2, on pourrait avoir une surprise dès demain.



En effet, le spécialiste des fuites Jon Prosser explique que la firme de Cupertino dévoilera dans la journée de demain (mardi 17 janvier) un ou plusieurs nouveaux produits. Il n'apporte pas de détail, mais il explique que tout est déjà préparé et qu'Apple est prêt à faire une "grande annonce".

L'annonce prévue demain peut être l'un des nombreux produits qui devraient être commercialisés dans les prochaines semaines ou mois, tels que de nouveaux MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini.



Si l'annonce d'une nouvelle génération de MacBook Pro se confirme, on peut s'attendre à ce que la conception des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces 2023 soit identique à la conception des versions dévoilées en octobre 2021, à l'exception des performances améliorées rendues possibles par les puces M2 Pro et M2 Max.



Les performances d'un Mac mini mis à niveau devraient également bénéficier de l'ajout de nouveaux processeurs M2, cependant, les rapports indiquent que le Mac mini 2023 conservera le même design que le modèle actuel.



Pour faire simple, plus de puissance, mais aucune évolution majeure du côté du design, une stratégie qu'on a l'habitude avec Apple qui n'a pas proposé d'importants changements sur le design des MacBook Pro et Mac mini depuis un long moment !