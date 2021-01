Apple lance aussi MacOS 11.2 en Release Candidate

Si vous remarquez d’autres changements dans macOS Big Sur 11.2 RC ou dans les autres nouvelles versions bêta d'Apple aujourd'hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N’oubliez pas non que cette version affiche enfin les traces réseaux des apps natives dans les outils tiers qui surveille les appels et qu’elle peut également bloquer l’exécution des apps iOS quand elles sont chargées directement sous forme d’IPA.

macOS Big Sur 11.2 améliore la fiabilité Bluetooth et résout les problèmes suivants :

Pour rappel, Apple s'est éloigné de la dénomination Golden Master précédemment utilisée pour les versions bêta presque finales. À la place, la société utilisera le terme «Release Candidate», ou RC, pour éviter des interprétations hasardeuses. Les développeurs peuvent mettre à jour vers macOS Big Sur 11.2 RC en se dirigeant vers Préférences système, puis en recherchant l'option de mise à jour logicielle. Si vous ne voyez pas immédiatement la mise à jour disponible au téléchargement, réessayez un peu plus sur votre Mac. La mise à jour comporte le numéro de version 20D53.

La version Release Candidate de macOS Big Sur 11.2 est désormais disponible pour les développeurs. Elle intervient juste après les versions iOS 14.4 et watchOS 7.3 RC publiées plus tôt dans la soirée. Cette mise à jour importe s’occupe notamment de régler les problèmes Bluetooth que les Mac M1 rencontrent.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.