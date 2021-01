Apple Store : un nouveau film antireflet pour iPhone 12 signé Belkin

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

2

Aujourd'hui, qui n'a jamais entendu parler du constructeur Belkin ? Véritable partenaire d'Apple, la firme américaine continue de proposer différents accessoires sur l'Apple Store et sur d'autres boutiques en ligne.



Le dernier ajout en date ? Un nouveau film antireflet prévu pour la nouvelle gamme d'iPhone 12 qui protège et améliore la visibilité.

Belkin présente ses nouveaux protège-écran antireflet pour iPhone 12

Le protège-écran antireflet de Belkin offre à l’écran de votre iPhone une protection et une visibilité maximales. En réduisant les reflets gênants provoqués par le soleil et la lumière artificielle, il vous permet de visualiser votre écran confortablement, même dans des conditions de forte luminosité.

Le nouveau protège-écran antireflet signé Belkin pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro est donc disponible à l'achat sur l'Apple Store. À peine visible, ce dernier se vante de pouvoir atténuer les reflets atténués et une visibilité optimale.



En plus du design ultrafin, du revêtement anti-rayures, du niveau de dureté 3H, celui-ci inclut le système EasyAlign pour une installation facile par soi-même. Reste à savoir si ce dernier fait quelque chose pour les traces de doigts, même si on peut en douter.



Pour ceux qui ça intéresse, il faut savoir que ce nouveau film antireflet est disponible au prix de 19,95€ sur l'Apple Store.