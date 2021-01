iOS 15 / iPadOS 15 : la compatibilité prévue par Apple

Cela fait deux ans que nous vous dévoilons la liste des appareils Apple qui vont recevoir la prochaine mise à jour majeure. Après iOS 13 puis iOS 14, il est temps de parler d'iOS 15.



Sur quels iPhone, iPod ou iPad pourra-t-on installer iOS 15 et iPadOS 15 ?

iOS 15 : cinq appareils ne passeront pas à la nouvelle version

Si iOS 14 avait reconduit les mêmes iPhone et iPad qu'iOS 13 (comme iOS 12 et iOS 11), Apple devrait supprimer cinq modèles cette année, répartis entre les smartphones et les tablettes.



Voici une première liste d'appareils à la pomme qui accueilleront iOS 15 bêta en juin prochain, glanée encore une fois auprès de notre ami développeur chez Apple et qui officie notamment sur l'appli Plans.



Evidemment, inutile de préciser que les iPhone 13 seront directement livrés avec iOS 15 et une puce A15. Mais pour les autres, il va y avoir des clients mécontents car Apple va devoir se séparer de certains modèles afin de faciliter le déploiement des nouveautés et d'unifier au mieux son parc.

Les iPhone compatibles iOS 15

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Les iPhone non compatibles iOS 15

iOS 15 ne sera pas proposé au téléchargement sur les puces A9, soit les :

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE 2016



Le minimum syndical devrait être la puce A10, qui garantie des performances honnêtes pour le streaming, les jeux vidéos et l'interface en général. Les fonctionnalités AR qui arrivent de plus en plus, poussent en ce sens d'après notre source.

Les iPad compatibles iPadOS 15

iPad Pro 2021 (5G)

iPad Pro 12.9 pouces (depuis 2015)

iPad Pro 10.5 pouces

iPad Pro 9.7 pouces

iPad Pro 11 pouces (depuis 2018)

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad 6

iPad 7

iPad 8

iPad Mini 5

Les iPad non compatibles iPadOS 15

iPadOS 15 ne sera probablement pas proposé au téléchargement sur les :

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad 5

Les trois iPad commencent à se faire vieux avec, respectivement, une puce A8, A8X et A9. Par conséquent, la liste des tablettes capables d'installer iPadOS 15 sera plus courte cette année, en attendant les nouvelles sorties comme l'iPad Pro 2021 ainsi que les iPad mini 6 et iPad 9.

Les iPod compatibles iOS 15

Du côté de l'iPod, Apple conservera l'iPod Touch 7 de 2019 avec sa puce A10 Fusion. C'était déjà le dernier représentant sous iOS 14.

Les nouveautés d'iOS 15 dès juin 2021

Désormais, reste à patienter jusqu'en juin prochain pour découvrir les nouveautés d'iOS 15. Nul doute que les produits comme les AirTags vont pousser le côté AR et pourquoi pas permettre la présentation d'un premier casque AR/VR. Nous devrions également avoir des nouvelles des services comme Look Around d'Apple qui pourrait arriver dans de nouveaux pays dont la France, ainsi que des possibles ajouts au pack Apple One avec Podcasts+, Mail+, Stocks+ et autres.



Sans oublier bien sûr, un rapprochement entre macOS et iOS qui a débuté l'an dernier via macOS 11 Big Sur. Le style neuomorphique pourrait finalement atterrir sur nos iPhone et iPad afin d'avoir un peu de changements graphiques, une première quasiment depuis le flat design d'iOS 7. Mais cela n'est qu'une supposition.



Rendez-vous début juin pour la WWDC 2021 que nous suivrons encore une fois en direct et en français.