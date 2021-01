MacOS Catalina tourne sur un iPad Pro (vidéo)

Hier à 21:00

Medhi Naitmazi

1

Une vidéo de macOS Catalina fonctionnant sur un iPad Pro 2020 a été partagée sur YouTube, nous donnant un aperçu d'un hack intéressant qui permet d’avoir l’expérience Mac sur un écran tactile.

Une vidéo montrant MacOS sur iPad Pro

Les informations sont limitées concernant le processus qui a permis d’installer macOS Catalina sur un iPad Pro, mais sachez que le hack utilise l'émulation x86 et a été effectué via le logiciel UTM qui permet aux machines virtuelles de fonctionner sur iOS.



Le démarrage du système d’exploitation ‌macOS Catalina‌ a pris 20 minutes complètes, même si le créateur de la vidéo indique qu'il a depuis été optimisé et prend désormais environ 5 minutes. La vidéo dure plus de 37 minutes en raison de la lenteur de ‌macOS Catalina‌ sur l'iPad, ce n'est donc pas une installation fonctionnelle ou en tout cas utilisable pour le moment, mais il est intéressant de voir le système d'exploitation macOS sur un ‌iPad. On aurait plutôt imaginer MacOS 11 Big Sur qui partage l’architecture ARM...

Si de nombreux clients attendent un ordinateur Apple avec écran tactile, rappelons que ses responsables comme Craig Federighi ont toujours refusé de proposer de tel produit.