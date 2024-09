Apple TV Go : quand l'iPad Pro tourne sous tvOS !

Si vous aimez l'Apple TV, notamment la partie logicielle, vous savez que seul le boitier noir permet d'offrir cette expérience Apple unique. Apple travaillerait sur une Apple TV avec écran pour la maison (ou un HomePod avec écran), mais ce ne sont que des rumeurs.



Un fan, Sigmund Judge, en a eu marre d'attendre une sorte d'Apple TV portable, et a transformé un iPad Pro en un appareil... original. Le rédacteur de MacStories a véritablement bricolé un tout nouveau type de produit en modifiant une Apple TV pour l'alimenter en USB-C, en routant le signal HDMI de l'Apple TV vers l'iPad à l'aide d'un périphérique d'acquisition vidéo USB, et bien plus encore comme un Magic Keyboard personnalisé de couleur gris argent et dotés de touches noires. Un ensemble qui s'accorde parfaitement avec la télécommande Siri de l'Apple TV 4K.

Un projet fou

L'appareil modifié s'appelle l'Apple TV Go, et Judge a publié un article contenant tous les détails du projet pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les étapes complexes de sa construction. Le besoin était d'avoir une Apple TV portable pour la WWDC 24 qui démarre ce lundi.



Nous avons résumé le processus, qui est loin d'être à la portée de tous. D'ailleurs, l'Apple TV 4K de 3ème génération est actuellement en promotion sur Amazon. L'iPad Pro M4 n'a pas encore connu de baisse de prix.

Comment créer un hybride iPad / Apple TV

Modification de l'Apple TV 4K pour l'alimentation USB-C : Recherche de matériel : Achat du kit de modification USB-C de Voidbox Industries. Liste des composants inclus dans le kit : le circuit imprimé Modkit avec le régulateur de tension linéaire trois pics de guitare pour ouvrir le boîtier de l'Apple TV une clé Allen T6 pour retirer l'alimentation et le connecteur d'alimentation un capot imprimé en 3D pour l'ouverture du connecteur d'alimentation une entretoise/un isolateur imprimé en 3D deux vis M2 5x8mm

: Processus de modification : Ouverture de l'Apple TV avec des médiators pour libérer les clips. Retrait de l'unité d'alimentation et du connecteur d'alimentation avec des clés Allen. Installation du Modkit USB-C en fixant les pièces imprimées en 3D et les vis fournies. Remontage de l'Apple TV avec le boîtier d'origine.

: Composants vidéo alimentés par l'iPad Pro : Préparation de l'iPad Pro : Utilisation de l'iPad Pro et du Magic Keyboard. Achat d'un appareil de capture vidéo compatible HDMI 2.1, le 4KX d'Elgato.

: Configuration de la chaîne vidéo : Connexion de l'Apple TV à l'iPad via un hub USB-C. Ajout d'un séparateur HDMI pour contourner la protection HDCP. Gestion des câbles et montage des composants avec du Velcro.

: Création de la "Magic Island" pour un iPad modulaire (une sorte de support pour le "bazar" à cacher derrière l'iPad) : Fabrication de la Magic Island : Application de feuilles de Velcro sur le Magic Keyboard. Découpage de la coque ESR pour iPad Pro 2024 et application de Velcro pour attacher les composants vidéo.

: Gestion des câbles : Utilisation de câbles HDMI et USB-C courts et flexibles. Organisation des câbles avec des boucles en Velcro.

: Personnalisation du Magic Keyboard : Remplacement des touches : Remplacement des touches du clavier argenté par des touches noires grâce aux tutos vidéo de Nikolai Christ.

: Utilisation de l'Apple TV Go : Contrôle à distance et capture vidéo : Utilisation de la télécommande Siri pour contrôler l'Apple TV via l'iPad. Un véritable plus qui manque sur le Mac ou l'iPad, afin de contrôler à distance les médias de manière simple. Capture de vidéos et captures d'écran avec l'application Elgato Capture. Il a essayé avec l'app NDI HX. Utilisation de l'application Genki Studio pour des contrôles d'encodage plus fins, dont le format H.264. Utilisation de Camo Studio pour capturer plusieurs sources vidéo simultanément.

Conclusion

On se demande Pourquoi Apple n'a pas encore étendu la gamme d'appareils pour la maison avec un dispositif portable prenant en charge tvOS et équipé d'enceintes type HomePod. À un prix raisonnable, ce serait une très bonne idée permettant de visionner des films et séries, d'écouter de la musique et de jouer aux titres de l'App Store. Un média center à la sauce Apple.



Qui est fan de l'Apple TV et aimerait que le produit évolue dans ce sens ?

