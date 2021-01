L'iPhone décote deux fois moins vite que les Android

Alexandre Godard

Une nouvelle étude s'est penchée sur la durabilité, la décote du prix des smartphones dans les quatre années qui suivent son lancement. Sans suspens, on peut facilement deviner qu'à ce petit jeu, l'iPhone est le grand gagnant avec une décote deux fois plus lente que celle constatée sur les smartphones Android.

L'iPhone est le plus endurant des smartphones

On peut reprocher pas mal de chose à Apple et plus particulièrement à l'iPhone, mais s'il y a bien un point sur lequel nous ne pouvons pas être critique, c'est la durée de vie dans le temps. Au jeu des comparaisons, prenez un iPhone 6S et un Samsung Galaxy S6 sorti tous les deux en 2015 et vous vous rendez compte à quel point Apple soigne la durée de vie de ses smartphones. 6 ans plus tard, l'un est toujours mis à jour et sécurisé (même si iOS 15 semble être la fin pour lui) tandis que l'autre est aux oubliettes depuis bien longtemps.

Voilà la raison principale pour laquelle l'iPhone baisse beaucoup moins vite de prix que ses concurrents Android. C'est justement ce qu'à chercher à nous révéler cette étude de Bankmycell qui dévoile que l'iPhone se décote deux fois moins rapidement que n'importe quel smartphone Android :

En un an, l'iPhone perd 16.70% là ou un Android tombe à - 33.62% .

là ou un Android tombe à . En deux ans, l'iPhone perd 35.47% contre 61.50% pour Android.

contre pour Android. C'est seulement après quatre ans que cela se "ressert" avec une décote de 66.43% pour l'iPhone et 81.11% pour un Android.

La situation devient encore plus favorable pour Apple lorsqu'on compare la valeur par rapport au prix neuf, emballé. Un Samsung Galaxy S20 Ultra sera repris avec une décote de 64.71% seulement 9 mois après sa sortie alors que dans le même temps, on tourne autour des - 32.22% pour un iPhone 11 Pro Max.



Cette étude n'indique bien évidemment pas qu'Apple est parfait dans tous les cas mais, sur le long terme, il faut reconnaître que la marque à la pomme est le leader quand il s'agit d'entretenir les appareils de ses clients.