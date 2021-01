L'inventeur du langage Objective-C est décédé

Il y a 6 heures

Corentin Ruffin

Si le nom de Brad Cox ne vous dit rien, il faut savoir qu'il fait partie de ces personnes ayant révolutionné le monde de la programmation sans pour autant avoir de la résonance auprès de monsieur Tout-le-Monde. Pourtant, on parle de l'inventeur du langage Objective-C, autrement dit le langage de développement d’Apple.



Nous avons appris le décès de l'homme à l'âge de 77 ans, et nous nous devions de rendre hommage à ce dernier, qui aura permis de faciliter la tâche aux développeurs d’apps pour macOS et iOS.

Brad Cox est décédé à l'âge de 77 ans

Brad Cox est un informaticien titulaire d'une thèse de Biomathématique connu pour son travail dans le domaine du génie logiciel, surtout concernant la réutilisation de code informatique, et la création du langage informatique Objective-C.

Depuis quelques années, le langage Swift a pris le dessus dans le monde du développement sur iOS et macOS, mais ça n'a pas toujours été le cas. À la base, les développeurs étaient encouragés à travailler avec l'Objective-C et certains continuent toujours de l'utiliser, une quarantaine d’années après son lancement.



Car oui, c'est au début des années 1980 que le langage a vu le jour bien que ce dernier n'est pas été inventé à Cupertino, mais bel et bien du côté de l'entreprise de Brad Cox, StepStone. En 1995, c'est NeXT qui renifle la bonne combine et qui rachète alors la marque déposée, avant d'être rachetée par Apple l'année suivante.



Avec cette transaction, la Pomme décide de se servir de l'Objective-C pour le développement sur macOS, sans offrir un poste à Brad Cox qui continua de développer son langage jusqu'aux débuts des années 2000.



Retrouvez l'histoire de développeur dans une interview de plus de deux heures :