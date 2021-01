Le Vivo X60 Pro+ est officiel : écran 120 Hz et Snapdragon 888

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Bien que notre blog soit centré autour d'Apple et de ses produits, il arrive que nous parlions également de la concurrence et de leurs nouveautés à titre de comparaison. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chinois Vivo qui vient d'officialiser son nouveau X60 Pro+ qui embarque pas mal d'arguments.



En effet, le constructeur semble mettre la barre haute avec un smartphone qui reprend tous les avantages du X60 Pro tout en y incorporant quelques plus. On parle notamment d'un processeur Snapdragon 888, d'un écran 120 Hz et deux capteurs avec téléobjectifs provenant de chez Carl Zeis.

Publicité

Le Vivo X60 Pro+ à partir de 630 euros

C'est donc officiel, Vivo vient d'officialiser son nouveau X60 Pro+ qui vient se greffer aux deux autres modèles déjà existants de la gamme. Pour ce smartphone qui veut s'installer sur le marché haut de gamme, le constructeur chinois a fait fort, très fort même...



Du côté des caractéristiques, on retrouve donc un écran Full HD+ de 6,56 pouces compatible HDR+ et 120 Hz, mais surtout, il embarque le nouveau SoC de Snapdragon : le 888 et sa gravure en 5 nm. Pour la sécurité, Vivo fait appel à un lecteur d’empreinte digitale sous l'écran. Du côté de la batterie, on retrouve une capacité de 4200 mAh avec charge rapide 55 watts.



Si vous aimez faire de la photo, le téléphone n'est pas en reste avec un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.6) ainsi que de deux capteurs avec téléobjectif (32 mégapixels) et un grand-angle à 48 mégapixels. Soulignons également que l'appareil est capable de filmer jusqu’en 8K en 30 images par seconde et aussi en HDR10+.



Le X60 Pro+ est commercialisé en Chine à un prix débutant à 630 euros sans que l'on sache si une sortie européenne aura lieu.